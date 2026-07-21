Kafası Kopsa da Dövüşü Bırakmadı: Çin'deki Robot Maçı Sosyal Medyayı Salladı!

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen robotik dövüş turnuvasında sert bir tekme ile kafası gövdesinden ayrılan insansı robot, pes etmeyerek maçı kazanmayı başardı.

Yapay zekâ ve robotik teknolojilerin insan gücünün yerini alıp alamayacağı tartışılırken, bu kez sahneye insansı robotların dövüş sporu gösterileri çıktı. Çin'in Shenzhen kentinde, Nanshan Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) adlı organizasyon, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. "Robotların UFC'si" olarak adlandırılan turnuvada, özel olarak tasarlanmış bir kafes içinde karma dövüş kurallarıyla karşı karşıya gelen robotlar, tribünleri dolduran yüzlerce seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

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Turnuva genelinde dünya çapında bir rekabet söz konusu. Başlangıçta 200 takımın başvurduğu organizasyonda eleme süreçlerinin ardından 20'den fazla ülkeden 32 takım finallere kalmayı başardı. Aralarında Stanford Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi ve Zhejiang Üniversitesi gibi dünyaca ünlü kurumların da bulunduğu ekipler, kendi yazılım ve stratejilerini sahaya yansıttı. Turnuvanın düzenleyicisi olan EngineAI şirketinin aktardığı bilgilere göre ekipler; simülasyon yazılımları, donanım optimizasyonu ve robotların otonom dövüş yetenekleri üzerinden ortak bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

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Kafası kopmasına rağmen kazanmayı başardı

Geçen hafta gerçekleşen organizasyonun en çok konuşulan anı ise White Eagle ile Bullfighter takımlarının karşılaşmasında yaşandı. White Eagle takımına ait robot, rakibine attığı oldukça sert bir döner tekme ile Bullfighter robotunun kafasını gövdesinden tamamen ayırdı. Salondaki izleyicileri şaşkına çeviren bu darbeden sonra herkes maçın bittiğini düşünürken hiç beklenmeyen bir durum gerçekleşti.

Reddit ve X başta olmak üzere küresel platformlarda hızla yayılan görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü. Birçok kullanıcı yaşanan sahneyi, dev dövüş robotlarını konu alan 2011 yapımı popüler sinema filmi Real Steel'e (Çelik Yumruklar) benzetti. Teknoloji dünyasının ünlü ismi Elon Musk da mücadelenin görüntülerini X hesabından paylaşarak "Robot dövüşleri eğlenceli" notunu düştü.

Turnuvadaki kurallar neler?

Turnuvanın en dikkat çeken yönlerinden biri, şartların eşitlenmesi adına tüm takımların aynı temel donanımı kullanıyor olması. Ekiplerin tamamı EngineAI tarafından geliştirilen T800 model tam boy insansı robotları tercih ediyor. Donanım konfigürasyonuna ve seçilen modüllere bağlı olarak T800'lerin fiyatı 85 bin dolara kadar çıkabiliyor.

South China Morning Post tarafından paylaşılan detaylara göre turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak ekibe verilecek ödül de oldukça görkemli. Kazanan takım, yaklaşık 10 kilogram saf altından üretilen ve piyasa değeri 10 milyon yuanı bulan devasa bir şampiyonluk kemerinin sahibi olacak.