Çin’in Yapay Güneş’i, Güneş’in 5 Katı Sıcaklığına Ulaştı

Çin’in ‘yapay Güneş’i olarak tanımlanan EAST isimli sistemi, 17 dakikayı aşkın süre boyunca 70 milyon santigrat derecede çalıştırıldı. Sistem, daha önce 160 milyon santigrat dereceyi de görmüştü.

Uzunca bir süredir ‘yapay Güneş’ geliştirmeye devam eden Çin, son zamanlarda fazlasıyla önemli gelişmelere imza attı. “Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST - The Experimental Advanced Superconducting Tokamak)” olarak adlandırılan, ya da kısaca ‘yapay Güneş’ olarak bahsedilen sistem, geçtiğimiz gün yeni bir rekora imza attı.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua Tongxunshe tarafından yapılan habere göre yapay Güneş, 17 dakika 36 saniye boyunca 70 milyon santigrat derece sıcaklıkta çalışmayı başardı. Yani yapay güneş, bu 17 dakikalık süre boyunca sayesinde yaşadığımız yıldızımız Güneş’ten 5 kat daha yüksek sıcaklığa ulaştı. Fakat bu rekor, bir sıcaklık rekoru değildi.

Daha önce 160 milyon santigrat dereceye ulaşılmıştı:

Çin’in yapay Güneş’i, geçtiğimiz mayıs ayında tüm dünyayı şok eden bir rekora imza attı. EAST, 1 dakika 41 saniye boyunca 120 milyon santigrat derece sıcaklıkta çalıştırıldı. Aynı deney içinde EAST, 20 saniye boyunca da 160 milyon derece sıcaklığa çıkarıldı. Yani EAST, Güneş’ten 10 kat daha yüksek sıcaklık üretmeyi başarmıştı.

Bu değerleri gördükçe göz korkutan EAST’in geliştirilme amacıysa yıldızlarda meydana gelen doğal reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız temiz enerji sağlamak. EAST’e ‘yapay Güneş’ denmesinin nedeniyse ulaşabildiği sıcaklıklar değil, gerçekten de yıldızımız Güneş’i taklit ediyor olması. EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazlarını kullanan gerçek Güneş’e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu birebir taklit ediyor. Çin, bu projeye bugüne kadar 12 trilyon dolardan fazla yatırım yaptı.