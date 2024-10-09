Apple'dan NVIDIA'ya kadar birçok teknoloji devine çip üreten TSMC, 3. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirlerin ciddi oranda artış gösterdi.

Tayvan merkezli TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda. Öyle ki şirket, Apple’dan NVIDIA ve Tesla’ya kadar piyasadaki en büyük şirketlerin her türden birçok ürününe çip sağlıyor. Bu nedenle de şirketin nasıl performans gösterdiği büyük önem taşıyor.

TSMC, şimdi de 3. çeyrek mali sonuçlarını bizlerle buluşturdu. Sonuçlar, şirketin beklentileri aşarak çok iyi bir 3 ayı geride bıraktığını ortaya koydu.

Gelirler %36,5 arttı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz-Eylül 2024 dönemini kapsayan 3. çeyrekte 23,62 milyar dolarlık gelir elde edildi. Bu da önceki yılın aynı dönemine (17,3 milyar dolar) kıyasla %36,5’lik bir artış yaşandı demek. Sadece eylül bazında ise %39’luk bir gelir artışı var. Ayrıca analistlerin 23,33 milyar dolarlık kazanç beklentisini de geçmeyi başarmışlar. Kâr konusunda ise henüz bir açıklama yok.

TSMC, özellikle yapay zekânın yaygınlaşmasıyla son zamanlarda uçuşa geçmiş durumda. Şirket, yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılan son teknoloji çipleri üretiyordu. 2020’den beri de satışları 2 kattan fazla artış göstermişti. ChatGPT’nin çıktığı 2022’den beri ise hisseleri de iki kattan fazla artmıştı. Bu yıl özelinde baktığımızda da hisselerde %72’lik bir yükselme söz konusuydu. Temmuzda 1 trilyon piyasa değerini geçtiğini bile görmüştük. Şu andaki değerinin 964 milyar dolar olduğunu belirtelim.

Ancak son aylarda bazı yatırımcılar, TSMC’ye şüpheyle yaklaşmaya başlamıştı. Nedeni ise şirketlerin yapay zekâ donanım harcamalarının azalmaya başladığına dair söylentilerdi. Ancak 3. çeyrek sonuçları, bu endişelerin azaldığını ve şirkete olan güvenin arttığını gösterdi.