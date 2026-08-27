Çip Krizi Nvidia’nın İşine Yaradı: İkinci Çeyrekte 96,2 Milyar Dolar Gelir

Yapay zeka çiplerine yönelik talep Nvidia'nın gelirlerini katlamaya devam ediyor. Şirket, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolarlık gelir açıklayarak beklentileri bir hayli aştı.

NVIDIA 2027 Mali Yılı İkinci Çeyrek Finansal Raporu, şirketin yapay zeka çiplerine yönelik talep sayesinde ne kadar hızlı büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Nvidia, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelirini ikiye katlayarak 96,2 milyar dolara çıkardı. Bu sonuç, şirketin yalnızca finansal gücünü değil, yapay zeka altyapısındaki hakimiyetini de gözler önüne seriyor.

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Üstelik Nvidia'nın büyümesi, geçen yılki olağanüstü rakamların ardından da hız kesmiş değil. Açıklanan sonuçlar, yapay zeka çiplerine yönelik talebin şirkete sağladığı ivmenin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

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Beklentileri aşan rakamlar, çıtayı yükselten hedefler

Nvidia'nın finansal sonuçları kadar gelecek dönem için verdiği mesajlar da dikkat çekti. Mali İşler Direktörü Colette Kress, şirketin gelecek mali yılda gelirlerini **yüzde 70 artırmasını **beklediklerini söyledi. Piyasanın genel beklentisinin ise yaklaşık yüzde 45 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, aradaki fark oldukça büyük.

Bu açıklamanın ardından Nvidia hisseleri kapanış sonrası işlemlerde hızla yükseldi ve yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Şirketin beklentileri aşan görünümünde büyük teknoloji şirketlerinden gelen siparişler de önemli rol oynuyor. Kress'in Amazon'un 2 milyon ek çip satın alacağını açıklaması, yapay zeka altyapısına yönelik talebin hız kesmediğini gösteren önemli gelişmelerden biri oldu.

Kısacası Nvidia yalnızca bugünkü sonuçlarıyla değil, geleceğe ilişkin beklentileriyle de yatırımcıların karşısına güçlü bir tablo koydu.

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Tedarik zincirindeki sorun Nvidia için neden iyi haber?

Nvidia'nın önünde elbette bazı sorunlar da bulunuyor. Teknoloji sektörünün genelinde olduğu gibi şirket, artan talep nedeniyle bellek yongalarının tedarikinde zorluklarla karşılaşıyor. Üstelik bellek fiyatlarındaki artış beklentilerin üzerine çıkmış durumda.

Bu durum, önümüzdeki yıl Nvidia'nın kâr marjları üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak şirket açısından hikâyenin ilginç tarafı tam da burada başlıyor.

Colette Kress'e göre bu, bir anlamda iyi bir sorun. Çünkü bellek arzındaki sıkışıklığın temelinde yapay zeka altyapısına yönelik olağanüstü talep bulunuyor. Başka bir ifadeyle Nvidia'nın karşı karşıya olduğu tedarik sorunu, aynı zamanda şirketin büyümesini sağlayan talebin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi.

Talep artıyor, üretim kapasitesi zorlanıyor, bileşen fiyatları yükseliyor. Nvidia açısından bakıldığında bütün bu zincirin başlangıç noktasında ise yapay zeka yatırımları var.

Hisse geri alımlarında rakiplerinden ayrışıyor

Yapay zeka yatırımları teknoloji şirketlerinin sermaye kullanım stratejilerini de değiştiriyor. Büyük teknoloji şirketleri uzun yıllardır hisselerini geri satın alarak yatırımcılarına değer yaratmaya çalışıyordu. Ancak yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte bu stratejide bazı değişimler görülmeye başladı.

Örneğin Alphabet, son çeyrekte hisse geri alımı gerçekleştirmedi.

Nvidia ise bunun tam tersine hareket ediyor. Şirket, geçen yıla kıyasla daha yüksek bir tutarla 19 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştiriyor.

Bu tercih, Nvidia'nın güçlü nakit üretiminin yanı sıra şirket yönetiminin gelecekteki büyümeye olan güvenini de gösteriyor.

CEO Jensen Huang'ın açıklamaları ise Nvidia'nın gördüğü talebin yalnızca Amazon, Microsoft veya Google gibi büyük bulut sağlayıcılarından gelmediğine dikkat çekiyor. Huang'a göre yapay zeka devriminin parçası olmak isteyen herkesin kendi altyapısını kurması gerekiyor.

Nvidia'nın OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka laboratuvarlarına yönelik toplam 50 milyar dolarlık yatırımı da bu stratejinin bir başka ayağını oluşturuyor.

Şirket böylece yalnızca yapay zeka altyapısına çip satan bir üretici olarak kalmıyor. Ekosistemin farklı noktalarına yatırım yaparak gelecekte oluşacak talebi ve pazarın yönünü de şekillendirmeye çalışıyor.

Nvidia için asıl sınav şimdi başlıyor

Nvidia'nın 96,2 milyar dolarlık geliri, yapay zeka yatırımlarının henüz hız kesmediğini açıkça ortaya koyuyor. Daha da önemlisi, şirketin gelecek döneme ilişkin beklentileri mevcut büyümenin geçici bir sıçrama olmadığını düşündürüyor.

Ancak tablo tamamen risksiz değil. Bellek fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki baskı ve yapay zeka yatırımlarının zaman içinde ne kadar sürdürülebilir olduğu Nvidia'nın önündeki temel soru işaretleri arasında.

Şimdilik rakamlar şirketin lehine konuşuyor.

Yapay zeka altyapısına yönelik talep arttıkça Nvidia'nın çiplerine olan ihtiyaç da büyüyor. Bu nedenle bugün bir tedarik problemi olarak görünen bellek sıkıntısı, aynı zamanda yapay zeka ekonomisinin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteren önemli bir sinyal.

Nvidia'nın 96,2 milyar dolarlık çeyrek geliri de bu hikâyenin şimdilik en güçlü göstergelerinden biri.