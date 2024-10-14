Citroen, sevilen modellerinden olan C4'ü yeniledi. Yeni C4 ve C4X, önemli yeniliklerle geliyor.

Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan Citroen, en sevilen modellerinden olan C4’ün yeni versiyonunu tanıttı. C4, kardeşi C4X ile birlikte yenilendi. Özellikle C4, hem dış hem iç hem de teknik tarafta önemli değişikliklerle gelecek.

Yeni C4 ve C4X’in 2025 başlarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyatları henüz açıklanmadı. Türkiye’de de satışa sunulacaklarını söyleyebiliriz. Peki yeni C4 neler sunuyor? Gelin bir göz atalım.

Karşınızda 2025 Citroen C4

C4, tasarım tarafında bazı değişikliklere uğramış. Baktığımızda şirketin 2022’de tanıttığı Oli konseptinden izler taşıdığını görebiliyoruz. Kareyi andıran aydınlatmaları ve yeni Citroen logosunun kullanımı dikkat çeken kısımlarından.

Yeni C4’te manuel şanzımanlı 99 beygir gücündeki versiyon sunulmayacak. Başlangıç versiyonu, çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş yepyeni 99 beygirlik 1,2 litrelik hafif hibrit olarak karşımıza çıkacak. 8 ileri şanzımanlı 128 beygir gücündeki 1,2 litrelik benzinli motor da yeni C4 de var.

Tabii ki şirket, elektrifikasyon hedefleri kapsamında hem hibrit hem de elektrikli versiyonlara önem veriyor. Bu araçta da bu durum var. İki adet e-C4’ün sunulacağını görüyoruz. Biri 134 beygir gücünde motor ve 50 kWh batarya ile 255 km menzil sunacak. Diğerinde ise 154 beygir gücünde bir motor var. 54 kWh bataryalı bu modelde ise 420 km menzil görüyoruz.

İç mekânda da değişikliklere gidilmiş. Koltuklar kullanıcıların duruşuna daha iyi destekleyecek 15 mm daha kalın olacak şekilde yeniden tasarlanmış. 7 inçlik yepyeni bir dijital gösterge paneli de var. Ayrıca 10 inçlik sesli asistan desteğine sahip bilgi eğlence ekranını da ekleyelim. Araç, çarpma uyarısından 360 derece kameraya kadar 20 farklı sürüş asistanı özelliğine de sahip.

Yeni C4X ise böyle gözüküyor