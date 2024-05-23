Citroen'in Yeni Ticari Araçları Türkiye'ye Geldi

Citoren'in yeni ticari araçları ülkemize gelirken markanın yeni logosu da ülkemizde ilk defa bu araçlarda yer aldı.

Fransız otomotiv devi Citroen, yenilediği hafif ticari araçlarını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yeni hafif ticari araçları, binek otomobillerin aratmayan konfor ve sürüş özellikleriyle geliyor. Bu araçlar hem bireysel müşterilere hem de KOBİ'lere hitap ediyor.

Farklı boyutlara sahip yenilenmiş modeller, hem kişisel kullanım için hem de ticari işletmelerin farklı seviyedeki sevkiyat işlemleri için alternatifler sunuyor. Ayrıca pek çok modelde hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneklerinin yer aldığı dikkat çekiyor.

İşte yeni Citroen araçların özellikleri

Markanın hafif ticari araç pazarında en iddialı modellerinden biri Berlingo Kombi. Bu araç, tasarımda ve donanımda önemli yeniliklere sahip. Citroen'in Feel Bold, Shine ve Shine Bold olarak üç farklı donanım paketiyle pazara sunduğu araç, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerini barındırıyor. Feel ve Feel Bold donanım seçeneklerine sahip olan Berlingo Van ise 100 ve 130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDI motora sahip ve bu pakette isteyenler otomatik vites de tercih edebiliyor. Yeni Citroen Berlingo'nun Türkiye fiyatı ise 1 milyon 90 bin liradan başlıyor. Berlingo Van'ın fiyatı ise 860 bin TL'den başlayacak.

Citroen Spacetourer, dizel motora sahip bir araç ve otomatik şanzımana sahip tek bir paketle geliyor. Orta boy ticari modellerden Jumpy Panelvan, artık ECO-LED fanlara sahip. Hafif ticari araç grubunun en büyük üyesi olan Jumper ise 13 ve 15 metreküplük yükleme alanına sahip iki farklı modelle karşımıza çıkıyor. Bu modellerin ağırlıkları da sırasıyla 3,5 ton ve 4,2 ton. Yeni Jumper, EAT8 otomatik şanzıman seçeneğine ve iki farklı güç seviyesine sahip 2.2 litrelik BlueHDI motor alternatiflerine sahip.