Cizreliler, Uçan Araba Cezeri'nin Cizre'ye Gitmesini İstiyor

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Cizreliler, Yerli Uçan Araba Cezeri'nin İlçeye Gelmesini İstiyor: İşte Nedeni

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Selçuk Bayraktar'a bir talep yönelttiler. Bu talep, Türkiye'nin ilk yerli uçan arabası Cezeri'nin Cizre'ye götürülmesini kapsıyor. Böyle bir talebin nedeni ise araca ismini veren İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin Cizreli olması.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin yerli uçan arabası Cezeri'nin test edildiğinden bahsetmiştik. Baykar tarafından geliştirilen ve çalışmaların da devam ettirildiği araçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cizreliler, bu aracın ilçede uçmasını, testlerin burada yapılmasını istiyorlar. Bunun nedeni ise İslam alimi İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin Cizre'de doğmuş olması.

Ebul-İz El Cezeri, dünyanın ilk robotlarını 12. yüzyılda yapmıştı. Üstelik bu alim, Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğup, burada da ölmüştü. İşte Cizrelilerin yerli uçan araba taleplerinin nedeni de bu. Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cahfer Ebret tarafından yapılan açıklamalarda, ilk robotu icat eden kişinin Ebul-İz El Cezeri olduğu, Cezeri'nin de Cizreli olduğu için Selçuk Bayraktar'dan böyle bir taleplerinin olduğunu söyledi.

Yerli uçan araba Cezeri, işte böyle görünüyordu

Cezeri

Araştırmacı yazar Abdulaziz Bilge tarafından yapılan açıklamalarda, Cizre'nin eski adının da Cezeri olduğu ifade edildi. İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin dünya çapında üne sahip olduğunu ifade eden Bilge, El Cezeri'nin Leonardo Da Vinci'ye de ilham olduğunu ve hatta Nature dergisinde de kendisine yer verildiğini söylüyor. Yerli uçan arabanın isminin Cezeri olmasının bir tesadüf olmadığını belirten Abdulaziz Bilge, uçan arabanın testlerinin Cizre'de yapılmasının isabetli olacağını söylüyor.
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Konuyla ilgili olarak şu an için bir açıklama yapılmadı. Ancak Selçuk Bayraktar, Gazeteci Cüneyt Özdemir'le yaptığı bir röportajda Teknofest etkinliklerini kastederek, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak istediklerini söylemişti. Belki Cizrelilerin bu isteklerini görmezden gelmeyen Bayraktar, talebi kabul ederek Cezeri'yi Cizre'ye götürebilir.

Kaynak : https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/cizreliler-yerli-ucan-araba-cezerinin-ilcede-ucmasini-istiyor-41658669
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