Intel, İkinci Nesil Xeon Ölçeklenebilir İşlemcilerini Duyurdu

Intel, 30 milyondan fazla satılan sunucu platformu olan Xeon Ölçeklenebilir işlemcilerinin ikinci neslini gün içerisinde duyurdu. Yeni işlemciler, öncekilere kıyasla ortalama olarak 1,36 kat daha yüksek performans sunuyor.

Intel, endüstrinin en yaygın kullanılan ve 30 milyondan fazla satılan sunucu platformu olan Xeon Ölçeklenebilir işlemcilerinin ikinci neslini bugün duyurdu. Intel’in yeni nesil Xeon Ölçeklenebilir işlemcileri, bulut ve ağ hizmetleri veren müşterileri hedef alıyor.

Yeni 2. nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemcilerin en dikkat çekici noktasının, önceki nesle kıyasla ortalama 1,36 kat daha yüksek performans sunması olduğu söyleniyor. Bu noktada Intel, yeni nesil işlemcilerde daha güçlü bir performans sunmak için daha fazla çekirdek, artırılmış önbellek boyutları ve işlemci frekansının artırılmasını içeren bir yapılandırma kullandı.

Intel’in daha yüksek performanslara ulaşabilen Xeon Ölçeklenebilir işlemcileri:

Yukarıdaki tablodan özelliklerini ve fiyatlarını görebileceğiniz işlemciler için Intel, hangi işlemcilerin hangi durumlarda kullanılabileceğini gösteren bir bilgi de paylaştı:

Yüksek performanslı kullanımlar için: Yeni Intel Xeon Gold 6200 işlemciler, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e kadar işlemci frekansı ve %33’e kadar daha fazla işlemci önbelleği sunar.

Yeni Intel Xeon Gold 6200 işlemciler, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e kadar işlemci frekansı ve %33’e kadar daha fazla işlemci önbelleği sunar. Genel kullanım için gelişmiş performans: Yeni Intel Xeon Gold 6200R ve 5200R işlemciler, artırılmış işlemci önbelleğine ek olarak daha yüksek taban ve Intel Turbo Boost Teknolojisi frekanslarının bir kombinasyonu aracılığıyla yerleşik değer sunar.

Yeni Intel Xeon Gold 6200R ve 5200R işlemciler, artırılmış işlemci önbelleğine ek olarak daha yüksek taban ve Intel Turbo Boost Teknolojisi frekanslarının bir kombinasyonu aracılığıyla yerleşik değer sunar. Giriş seviyesi, ağ işletişimi ve IoT kullanımları için artan değer: Yeni Intel Xeon Gold 6200U, Silver 4200R, Silver 4210T ve Bronze 3200R işlemciler, tek soketli giriş düzeyi sunucular ile ağ iletişimi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) kullanımları için daha fazla değer sunar.

Yeni Xeon sunucu işlemcilerinin yanı sıra Intel'in Atom P5900 platformu bugün piyasaya sürüldü. Bu 10 nm’lik yonga seti, günümüzdeki ve gelecekteki 5G baz istasyonlarına güç sağlamak için yüksek bant genişliği ve düşük gecikme de dâhil olmak üzere 5G’nin pek çok kritik ağ ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış durumda. 5G ağları konusunda firma; Altiostar, Dell, Deutsche, Telecom, HPE, Lenovo, QCT, Rakuten, VMware ve ZTE gibi diğer büyük şirketlerle iş birliği içinde çalışıyor.