CloudFlare, Yeni DNS Hizmetini Mobil Platformlara Getirdi

Gizlilik odaklı DNS hizmetini duyurduktan aylar sonra Cloudflare, 1.1.1.1 DNS hizmetini mobil kullanıcılara sunuyor.

CloudFlare yeni gizlilik odaklı DNS servisini iPhone, iPad ve Android cihazlar için kullanıma açtı. Artık bu DNS uygulaması sayesinde tek tuşla DNS servisini aktif edip kapatabilirsiniz.

CloudFlare DNS uygulamasını aktif ettiğinizde, telefonunuzdaki bir uygulama internete bağlanmaya çalıştığında veya herhangi bir web sitesine girmeye çalıştığınızda uygulamanın tüm DNS bilgilerinizi değiştirebilmesine izin vermiş olursunuz. Söz konusu yöntem, verilerinizi 1.1.1.1 adresinden aktararak, kullandığınız mobil operatörün ziyaret ettiğiniz siteleri bilmesini engeller ve bağlantınızı sansürlemeden sitelere erişimi da kolay hale getirir.

Uygulamanın web sayfası yükleme süreleri gerçekten hızlı, fakat kullanımın yoğun olduğu bazı bölgelerde internet hızınız biraz yavaşlayabilir. Siz de aşağıdaki bağlantılardan bu servisi indirerek DNS servislerini aktif edebilirsiniz.