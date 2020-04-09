İnternet sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Cloudflare, uzunca bir süredir iş yaptığı Google ile bağlarını koparmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucu ortağı Matthew Prince tarafından yapılan açıklamalarda, artık Google'ın reCAPTCHA hizmetinin kullanılmayacağı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, internet sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Çünkü şirket, günlük tüketicilerin yanı sıra kurumlara, kuruluşlara ve hatta geliştiricilere onlarca hizmet sunuyor. Hal böyle olunca da internet erişimi olan herkesin yolu, bir şekilde Google ile birleşiyor. Ancak şimdi, yine internet sektörünün önemli isimlerinden biri, Google ile bağlarını koparmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Google ile bağlarını koparmaya hazırlanan şirket, Cloudflare. ABD merkezli firma; DDoS koruması, alan adı hizmeti ve internet güvenliği gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Cloudflare'ın kurucu ortağı Matthew Prince tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin Google tarafından sunulan "reCAPTCHA" hizmetini artık kullanmayacağı belirtildi. Cloudflare, Google'ın reCAPTCHA hizmeti yerine "hCaptcha"yı kullanacak.

reCAPTCHA, çoğu zaman karşımıza çıkan, hatta bazen can sıkıcı olabilen bir güvenlik hizmeti. Herhangi bir internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkması muhtemel olan reCAPTCHA, siteye yapılan giriş denemesinin gerçek bir kullanıcı tarafından mı gerçekleştirildiğini yoksa bu denemenin bir bot aracılığıyla mı gerçekleştirildiğinin tespitini sağlıyor. Google, reCAPTCHA hizmeti ile bazı görseller sunuyor ve bu görsellerin doğru bir şekilde seçilmesini istiyor.

reCAPTCHA, internet sitelerinin güvenliği için önemli bir hizmet. Peki doğrudan internet güvenlik hizmeti veren bir şirket, Google'ın reCAPTCHA'sından neden vazgeçiyor? Bu sorunun da cevabını veren Prince, Google'ın artık bu hizmet için yıllık bazda milyonlarca dolar istediğini ve Cloudflare'ın bu maliyeti karşılayabilmek için zam yapmak durumunda kalacağını, bu yüzden de reCAPTCHA'dan vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Cloudflare, reCAPTCHA yerine hCaptcha'yı kullanacak

Prince, bundan sonra fotoğraflı kimlik doğrulama sistemi için yine ABD merkezli bir firma olan Intuition Machines'i tercih edeceklerini açıkladı. Yani Cloudflare üzerinden hizmet alan internet siteleri artık, Google'ın reCAPTCHA'sı yerine hCaptcha'yı kullanacak. Google'ın hizmeti ile neredeyse aynı olan hCaptcha, internet sitelerinin güvenliğini sağlamaya devam ederken Cloudflare için de çok daha düşük bir maliyete patlayacak.

Cloudflare'ın hCaptcha'ya geçiş yapıyor oluşu, şirket için işleri daha da kolaylaştıracak. Hatta şirket, reCAPTCHA kullanırken yaşadığı bazı sorunların üstesinden de gelmiş olacak. Örneğin reCAPTCHA, Çin'de zaman zaman engelleniyor, bu da Cloudflare için fazladan uğraşa neden oluyordu. Ancak hCaptcha, böyle bir engellemeye maruz kalmıyor ve bu da hem Çin'deki internet sitesi geliştiricileri hem de Cloudflare için avantaj sağlıyor.

Cloudflare'ın hCaptcha'ya geçerek kurtulmuş olduğu ikinci bir sorun ise kimi zaman tartışmalara da neden olan Google'ın veri toplama politikası. Bu konuya da değinen Prince, hCaptcha'nın kullanıcılarla ilgili çok daha az veri topladığını, bu yüzden de müşterileri için endişelenmek zorunda kalmayacaklarını ifade ediyor. Prince, dönüşüm işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı ve tüketicilerin hCaptcha'yla ne zaman karşılaşacaklarına dairse bir açıklama yapmadı.