Clubhouse; Bir Balon Mu Yoksa 'Geleceğin Sosyal Medyası' mı?

Son zamanlarda kafamızı nereye çevirsek karşımıza Clubhouse diye bir şey çıkıyor. Ancak herkes de buraya katılamıyor çünkü davet kodu gerekiyor. Peki içeride bize neler oluyor? İnsanların dilinden düşmeyen Clubhouse gerçekten geleceğin sosyal medyasını mı şekillendiriyor, yoksa yakın zamanda sönecek bir balon mu?

Hiç kimsenin 2021 dileklerinden biri yeni bir sosyal medya platformu değildi ama oldu. Clubhouse Nisan 2020 tarihinde kullanıma sunulmasına rağmen, özellikle ülkemizde, son zamanlarda adını duyurmaya başladı. Hatta adını o kadar fazla duyurdu ki bazı insanlar daha bu platform yeterince popüler olamadan ondan rahatsız olmaya başladılar. Peki; Clubhouse nedir, içeride neler oluyor?

Platformun bu kadar dikkat çekmesinin ya da adından söz ettirmesinin oldukça önemli iki nedeni var; yalnızca davet kodu ile kullanılıyor olması ve içeriğin yalnızca sesli sohbet odalarından oluşması. Her iki durum da pek alışık olduğumuz şeyler değil. Sosyal medya, herkesin özgürce girip çıkabildiği ve yazılar, görseller paylaşabildiği bir yerdir diye biliyoruz. Clubhouse ise kullanıcılarını daha önce hiç de alışık olmadıkları durumlarla karşılaştırıyor.

Clubhouse kullanıcılarına neler sunuyor?

Clubhouse; Alpha Exploration Co. tarafından geliştirildi ve ilk kez Nisan 2020 yılında kullanıcılara sunuldu. COVID-19 pandemisi ile beraber adım adım popülarite kazanan platformun bugün 2 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Yalnızca iOS kullanıcılarının, platforma üye olan başka bir kişi tarafından gönderilen davet kodu ile kullanabildiği bir platform olmasına rağmen hızlı bir yükselişe sahip.

Clubhouse’ta yazılar yok, direkt mesaj özelliği yok, görseller yok, beğenme butonu yok; yalnızca sesli olarak sohbet edilebilen odalar var. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir kullanıcının açtığı sohbet odalarında, tek ortak noktaları bazen yalnızca orada olmak olan insanlar sohbet ediyorlar.

Platform odalarında konuşulan konular ise oldukça çeşitli; makyaj sırları, Mars yolculuğu, geleceğin teknolojisi, aldatma hikayeleri, ABD seçimleri, çiftleri yoran ilişkiler ve daha nicesi. Ancak en çok konuşulan konulardan biri bizzat Clubhouse’un kendisi. Çünkü kullanıcılar bile bu yeni, alışılmadık platformun ne olduğundan emin olamıyorlar.

Clubhouse kullanıcıları kimler?

Şu an için Clubhouse kullanıcıları; yalnızca davet kodu olan ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihaz kullanıcıları. Platformun kitlesi oldukça sınırlı görünüyor ancak buna rağmen kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Android için Play Store üzerinden indirebileceğiniz versiyonu da yakın zamanda çıkacak ancak konu ile ilgili net bir tarih verilmiş değil.

Clubhouse’un bu kadar çok konuşuluyor olmasının nedeni de kullanıcıları. İçeri bir giriyorsunuz karşınıza onlarca ünlü isim çıkıyor. Gazeteciler, oyuncular, şarkıcılar, YouTube fenomenleri, influencerlar, ünlü markaların temsilcileri, NASA çalışanları, reklamcılar, dijital medya uzmanları ve siyasetçiler.

Bu kadar ünlü ve medyanın dikkatini çeken isim bu platformda olunca ve kimse burada tam olarak neler olduğunu bilmeyince ortaya pek çok haber malzemesi de çıkıyor. Önemli isimler sanki biz bize konuşuyoruz gibi hissediyorlar ancak o an sohbet odasında binlerce kişi bulunuyor ve söylenen sözler bazen manşetlere çıkacak kadar çarpıcı olabiliyor.

Elbette tüm Clubhouse kullanıcılarının ünlü ve önemli isimler olduğunu söylemek doğru değil. Ancak bazı sektör çalışanları Clubhouse ve benzeri yenilikleri ilk deneyenlerden biri olmayı sevdikleri için platformdalar. Biz bize sohbet ediyor olma hissi herkese tatlı geliyor ancak yakın zamanda platformun üye sayısı arttığı zaman ne olacak?

Podcastlerin sonu mu geliyor?

Clubhouse sohbet odalarında, özellikle podcast üreticileri tarafından, en çok tartışılan konu; Clubhouse’un podcastlerin yerini alıp alamayacağı konusu. Çünkü mantık tamamen aynı. Konuşmayı seven ve kendi konularında uzman kişiler bir sohbet odasında konuşuyorlar ve bazen binlerce kişi onları dinliyor.

Radyo ve podcast sisteminin klasik sosyal medyadan ayrıldığı en önemli nokta; dinleyicilerin aynı anda başka işlerle uğraşabiliyor olmalarıydı. Clubhouse da tam olarak bunu sunuyor. Bir sohbet odasında konuşulanları uygulama arka planda çalışırken ya da telefon ekranı kilitliyken de dinleyebiliyorsunuz.

Clubhouse’un radyoyayla benzeyen ama podcastten ayrılan noktası, canlı olması. O an bir sohbet odasında sevdiğiniz bir sohbeti bitene kadar dinleyebilirsiniz. Ancak bu konuşmaların herhangi bir kaydı yok. Bazen bir konuşmanın tam ortasından dinlemeye başladığınız zaman konuyu anlamayabiliyorsunuz. Tabi sohbet başlığı çoktan değişmiş bile olabiliyor.

Teknoloji başlığı ile başlayan bir konuşma, önceden hazırlanmış bir program olmadığı için, bazen beklenmedik yerlere gidebiliyor. Elbette bu durumun da keyifli noktaları var, ancak radyo ve podcastten bu noktada ayrılıyor diyebiliriz. Çünkü artık kayıtları da yayınlandığı için bir radyo programında ya da podcast bölümünde önceden hazırlanmış, konuya odaklı konuşmacıları dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz.

Etkileşim illüzyonu:

Herkese açık olan bir sohbet odasına girdiğiniz zaman orada olan kullanıcıları görebiliyorsunuz. Pek çok sohbet odasında karşınıza günlük hayatta karşılaşmanızın zor olacağı isimler çıkabiliyor. Clubhouse, kullanıcılarına bu yakınlık hissini veriyor. Ünlü isimlere yalnızca uzaktan bakmıyor, onlarla birlikte oluyor hatta sohbet etme şansı yakalıyorsunuz. Peki, gerçekten öyle mi?

Genel olarak bir sohbet odasını başlatan kişi, sohbet odasının işleyişini bir konferans olarak belirliyor. Yani bir konu var, konunun uzmanları var, katılıma göre konu ile ilgili konuşan konuklar var ve diğer kullanıcılar yani dinleyiciler var. Kolay kolay bir araya gelmeyecek önemli isimleri dinlemek oldukça keyif verici ancak Clubhouse’ta dinleyiciler hiçbir platformda olmadıkları kadar pasif durumdalar.

Diğer sosyal medya platformlarının canlı yayınında en azından yazılı mesajlarınızla yayın yapan kişilere ulaşabiliyorsunuz. Ancak Clubhouse sohbet odalarında el kaldırıyor ve ancak moderatör izin verirse konuşabiliyorsunuz. Çok kalabalık olmayan, eğlence amaçlı gruplarda konuşma imkanınız elbette var ancak Clubhouse’un sunduğu; ünlü isimlerle bir arada, biz bize olma hissi tamamen bir illüzyondan ibaret.

Clubhouse ve benzeri geleceğin sosyal medyası mı?

Clubhouse sohbet odalarında, özellikle dijital medya uzmanları tarafından, en çok tartışılan konulardan biri de Clubhouse’un geleceği. Reklam yayınlanma potansiyeli, kullanıcı sayısı arttığı zaman ne olacağı, kendi ünlülerini yaratıp yaratmayacağı gibi konular platformun kullanıcıları tarafından bile merak ediliyor.

Konsept gerçekten güzel; makyaj yapmanıza, şık olmanıza, arka fonda ne olduğuna bakmanıza, dil kurallarına dikkat etmenize, binlerce takipçiye, efekt programlarına ihtiyacınız olmadan yalnızca bir sohbet odasına girerek farklı konular hakkında bilgi edinebilir, sohbetlere katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Yüzlerce kişiden oluşan bir sohbet odasında eğer ünlü değilseniz söz almanız oldukça zor, bir dinleyici olarak tamamen pasif konumdasınız, sohbetler canlı olduğu ve kaydedilmediği için tek kanallı televizyon döneminde gibi ancak yakalarsanız dinleyebiliyorsunuz. Kullanıcı alışkanlıklarına göre olumsuz sayılabilecek özellikler bunlar.

Şu an Clubhouse platformunda pek çok önemli isim, pek çok dikkat çekici konu hakkında sohbet odaları oluşturuyor. Clubhouse, bir sosyal medya platformu değil de çevrimiçi konferans uygulaması olarak daha başarılı görünüyor. Kullanıcı sayısı arttıkça ne olacağı bilinmez ancak bir süre daha adından söz ettirmeye ve keyifli sohbet odaları ile kullanıcıları cezbetmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

Clubhouse nedir, içeride neler oluyor gibi merak edilen soruları yanıtladık ve platformun dikkat çeken noktalarını anlattık. Eğer bir Clubhouse kullanıcısıysanız deneyiminizi ve bu platformun geleceği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.