Coca-Cola, Bu Yaz Kağıt Şişelerde İçecek Satacak

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Coca-Cola, plastik kirliliğini önlemeye yardımcı olmak için bu yaz yeni bir projeye imza atacak. Şirket, sınırlı sayıda kağıt şişelerde içecek satacak.

Gezegenimizin güncel en büyük sorunlarından birisi etrafa atılan plastik çöpler. Bu çöpler arasında yer alan plastik şişelerse kullanıldıktan sonra kendilerini göllerde, okyanusta veya bir arazide buluyor. Çevre kirliliğinin azalmasına yardımcı olmak isteyen şirketler, kendi alanlarında çöpü engelleyebilecek girişimlerde bulunuyor.

Plastik şişelerin çevreye verdiği zararı engellemek isteyen bir girişim de bugün Coca-Cola tarafından duyuruldu. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan şirket, Macaristan'da daha sürdürülebilir kâğıt şişeler test etmeye başladığını açıkladı. Kâğıt şişeler, bu yaz yalnızca 2.000 adetle sınırlı AdeZ içeceklerinin satışlarında kullanılacak.

Coca-Cola, kâğıt şişelerde içecek satacak:

Coca-Cola'nın kâğıt şişe girişiminin son hedefi, kâğıt olarak geri dönüştürülebilen şişeleri imal etmek. Şirketin Brüksel merkezli araştırma ve geliştirme ekibi ve Danimarkalı girişim The Paper Bottle Company, projede birlikte çalışıyor. Şişeyi üretme imkânı sunan teknoloji, The Paper Bottle Company tarafından geliştirildi.

Plastik şişelere alternatif olacak olan kâğıt şişeler, sürdürülebilir kaynaklı ahşap kullanılarak yapılan biyo bazlı bir malzemeye sahip. Şişenin dış kısmı bu malzemeden oluşurken iç kısmında geri dönüştürülebilir plastik malzeme yer alıyor. Şişenin kapağı da plastik malzemeden imal ediliyor.

Coca-Cola tarafından belirtilen detaylara göre şişenin kâğıttan oluşan dış kısmı oksijene, karbondioksite ve sıvılara direnecek şekilde tasarlandı. Dolayısıyla bu malzeme, yalnızca içecekler değil, plastik kutuya sahip herhangi bir üründe de kullanılma potansiyeli taşıyor.

Kasım 2019'da yapılan bir araştırmada Coca-Cola, dünyayı en çok kirleten firma olarak karşımıza çıkmıştı. Şirket, o zaman toplanan plastiklerin %2,5'luk kısmında ismini taşıyordu. Bu verilerin ardından Coca-Cola, plastik kirliliğini azaltmak için çalıştıklarını ve temizleme çalışmalarına yardımcı olduklarını açıklamıştı.