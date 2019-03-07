Son günlerde YouTube'a da sıçramasıyla adından sıkça söz ettiren "Momo" adlı sözde oyun hakkında UAB Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan resmi bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve çocukların ölümüne sebep olan “Mavi Balina” ve “Mariam” oyunlarından sonra şimdi de son günlerde adını sıkça duyduğumuz; büyük gözleri, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran Momo adlı bir çizim, çocukları tehdit ediyor. İnternette video izlerken ekranda beliren bu korkunç yaratık, çocukların kendilerine zarar vermesine sebep olacak bazı direktifler veriyor. Bu direktifler, en sonunda çocukları ölüme kadar götürebiliyor.

Dünyada bu oyun yüzünden çok sayıda gencin intihar ettiği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da ülkemizdeki gençler için bu tehlikeli oyuna karşıda bulundu. Mavi Balina”, “Momo” vb. oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığına dikkat çeken Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığına dikkat çekti.

“Çocuklarımızı koruyalım" mesajı veren Sayan, “Çocuğunuzu video içerikler seyrederken yalnız bırakmayın, ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geçmişinin aktif olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun ve onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, doğru yönlendirin” dedi.

Çocukların davranışlarının yakından gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, “Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Çocuğunuzun yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren içeriklere erişmediğinden emin olun. İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, guvenliweb.org.tr adresinden dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinin. Benzer olgularla karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçlarını kullanılarak Yardım Merkezlerine ve BTK Bilgi İhbar Merkezi'ne şikâyette bulunun” bilgisini paylaştı.