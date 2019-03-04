Son 2-3 yılın hiç sevilmeyen oyunlarından Mavi Balina'ya benzerliğiyle son günlerde karşımıza çıkan ve şiddet içerikli olduğu iddia edilen Momo oyununa ilham veren heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini belirtti.

Son dönemde adeta korkutucu Mavi Balina oyunun bayrağını devralan, YouTube’dan başlayıp tüm sosyal medya mecralarına kadar sıçrayan Momo; uzun bir süredir çocukların ve gençlerin korkulu rüyası halini aldı. Pek tabii Momo’nun bu denli korkutucu ve zihinlere kazınan imajında görünüşünün payı bir hayli önem taşıyor...

43 yaşındaki Japon heykeltraş Keisuke Aiso’nun 2016 yılında yaptığı ve “Kuş Kadın” adını verdiği etkileyici heykeli, bir şekilde sosyal medyaya ulaşıyor ve Momo adlı oyun ile birleştiriliyor. Bu olay örgüsünün ardından internette bir virüs gibi yayılan hakkında anlatılan hikayeler ve söz konusu görsel ile bir kabusa dönüşen Momo, Arjantin’de 12 yaşında bir kız çocuğunun intiharında pay sahibi olması iddiasıyla korku dolu hikayesini tüm dünyaya duyuruyor.

WhatsApp üzerinden korkunç bir oyun olarak tasarlanan Momo, bugünlerde hala “korku” ile birlikte anılıyor.

Momo’nun bu denli etkili bir korku karakteri olmasında istemeden de etkisi olan isim, başarılı bir heykeltraş olan Keisuke Aiso. Gerçekleşen tüm bu olay örgüsünden kendine bir pay çıkaran Aiso, suçluluk duygusu ve istemeden parçası olduğu kaosu ortadan kaldırmak için Momo olarak bilinen ve asıl adı “Kuş Kadın” olan eserini parçalarına ayırarak yok ettiğini duyurdu. Sözlerine “Momo öldü, laneti de ortadan kalktı.” cümlesiyle son veren Japon heykeltıraş, insanların artık rahat bir nefes almasını istiyor.