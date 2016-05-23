Son günlerde yeniden hortlayan ve çocukları intihara sürüklemeye çalışan Momo'ya YouTube tarafından hiçbir müsamaha gösterilmeyecek.

WhatsApp üzerinden çocuklara yabancı numaralar üzerinden mesajlar gönderen ve psikolojilerini bozarak intihara sürükleyen Momo isimli oyun, geçtiğimiz günlerde hortlamasının ardından yine yayılmaya başladı. Çocukların beynini yıkayarak depresif bir hale sokup onları intihara sürükleyen Momo ile ilgili YouTube'dan net bir tavır geldi.

YouTube cehepsinden gelen haberlere göre, özellikle Fortnite videolarının içinde kara propagandası yapılan Momo videolarının anında silindiği ve kanalların da kapatıldığı belirtildi.

İngiltere'nin Swindon şehrinde yaşayan bir anne, konuyla ilgili tanık olduğu bir olayı anlattı:

''Oğlum video izliyordu ve durdurma tuşuna basmamamıza rağmen video bir anda dondu. Momo ortaya çıktı ve garip sesler çıkardı. Sesleri tam ayırt edemedik ama 'Seni öldüreceğim. Sana, ailene ve arkadaşlarına zarar vereceğim!' gibi şeyler söyleyerek geri gitti. Ben bile fazlasıyla korkmuştum.''

Bilmeyenler için küçük bir not geçelim. Momo, Keisuke Aisawa'ya ait bir heykelcik. Adı da Mother Bird...