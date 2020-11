CoD: Black Ops Cold War'da Nuketown '84 Sürpriz Yumurtası

Activision'ın, yayın yayınlanacak olan Nuketown '84 haritası için bir sürpriz yumurta olduğu çıktı. Bir oyuncu tarafından ortaya çıkarılan sürpriz yumurta, haritanın özel bir sürümüne erişilebilir olmasını sağlıyor. Activision, bu sürpriz yumurtayı daha önce de kullanmıştı.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision, en yeni Call of Duty oyunu Black Ops Cold War için yarın, yeni bir harita yayınlayacak. "Nuketown '84" isimli bu harita aslında, Call of Duty hayranlarının daha önceden bildikleri bir lokasyon. Oyuncular, bu haritanın resmen yayınlanacağı 24 Kasım'ı beklerken yaşanan bir gelişme, Activision'ın bu haritadan önce oyuna bir sürpriz yumurta eklediğini gösteriyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın sürpriz yumurtası, bir Reddit kullanıcısı aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Kullanıcıya göre oyun haritasında bulunan tüm cansız mankenler kafasından vurulduğunda, yarın yayınlanacak olan Nuketown '84 haritasına giriş yapılabiliyor. Sürpriz yumurta devreye girdiğinde oyuncular, mor renkli bir gökyüzü ve 80'li yılların dijital efektleriyle donatılmış olan bir Nuketown '84 ile karşı karşıya geliyorlar.

Nuketown '84, işte böyle görünüyor

Yeni Call of Duty oyununda keşfedilen sürpriz yumurta, Call of Duty hayranlarına çok da uzak değil. Geliştirici ekip, Call of Duty: Black Ops 3 ve Black Ops 4 oyunlarında da birebir aynı sürpriz yumurtayı kullanmıştı. Bu sürpriz yumurtayla yıllar önce de bolca konuşulan Activision, yine aynı taktikle gündemde kalmayı başarmış gibi görünüyor.

Bu arada Activision, yarın yayına girecek olan ikonik Nuketown '84 haritası için bir de tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, yeni haritanın oyunculara neler sunabileceğini oldukça kısıtlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Eğer sizler de Activison'ın tanıtım videosunu izlemek isterseniz burada, Nuketown '84 haritası için oluşturulan sürpriz yumurtanın görüntülerini izlemek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.