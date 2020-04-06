Ücretsiz Olarak Kodlama Öğreten Codecademy Nasıl Kullanılır?

Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar başta olmak üzere her şeye yön veren kodlamayı ücretsiz olarak öğrenebileceğiniz Codecademy nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık. Ücretsiz eğitimler ile ilgili bilmeniz gerekenleri detaylı olarak anlattık.

Bir bilgisayar kullanıcısı olmanın ötesine geçmek yani bir üretici olmak için mutlaka kod yazmayı yani kodlama dilini bilmeniz gerekiyor. Karmaşık gibi görünen kodlamayı, Codecademy gibi siteler sayesinde herhangi bir ücret ödemeden öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Codecademy internet sitesine girmek ve e-posta adresinizle kayıt olmak.

Codecademy internet sitesine kaydolduktan sonra katalog bölümünde yer alan eğitimler arasından size en uygun olanı seçerek hemen öğrenmeye başlayabilirsiniz. Codecademy pek çok farklı kodlama dilini öğreten eğitimler sunuyor. Sizin için Codecademy nedir, nasıl kullanılır sorusunu yanıtladık ve eğitimler ile ilgili merak edilenleri açıkladık.

Codecademy nedir, nasıl kullanılır?

Codecademy, ücretsiz bir kodlama eğitim sitesidir. Codecademy internet sitesine e-posta adresinizle ve kendi belirleyeceğiniz bir şifre ile üye olduktan sonra sistem size Pro üyelik isteyip istemediğinizi soracak. Pro üyelik alırsanız Codecademy’nin sunduğu farklı hizmetlere de ulaşabilirsiniz ama ücretsiz, temel bir hesap kullanarak da sitenin sunduğu pek çok farklı kodlama eğitiminden yararlanabilirsiniz.

Temel hesap ile devam etme seçeneğine tıkladığınız zaman dilerseniz Codecademy tarafından sorulan birkaç soruyu yanıtlayarak size en uygun eğitimlerin gösterilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu sorularla uğraşmak istemezseniz, siteyi kendiniz keşfederek ilgi duyduğunuz eğitimi bulabilirsiniz.

Codecademy’nin, kullanıcılarına sunduğu eğitimleri gösteren bir katalog sayfası var. Bu sayfada alabileceğiniz tüm eğitimleri görebilirsiniz. Dilerseniz ilginizi çeken eğitime tıklayarak, süreç hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Eğitimlerden bazıları Pro üyelik sahipleri içindir ama bu eğitimler arasından ilginizi çekenleri ücretsiz olarak deneme şansınız var.

Codecademy’de hangi dersler var?

Temel Kodlama

Bilgisayar Bilimi

Veri Bilimi

Web Geliştirme

Verileri SQL ile analiz edin

Python ile finansal verileri analiz edin

Phaser.js ile video oyunları oluşturun

JavaScript ile bir arka uç uygulaması oluşturun

React ile bir ön uç uygulaması oluşturun

Nasıl web sitesi oluşturacağınızı öğrenin

Python ile verileri görselleştirin

Codecademy’de alabileceğiniz pek çok ücretsiz ya da deneme dersi bulunuyor. Sitenin katalog sayfasını incelediğiniz zaman bu eğitimleri görebilir ve eğitimler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Codecademy'nin kodlama eğitiminde avantajları nedir?

Codecademy’nin sunduğu ilk ve en önemli avantaj, ücretsiz olması. Bazı eğitimleri almak için Pro üye olmanız gerekiyor ancak temel eğitimleri hiçbir ücret ödemeden alabiliyorsunuz. Kodlama dilleri konusunda uzman olmak için ilk adımı Codecademy’nin ücretsiz eğitimleri sayesinde atabilirsiniz.

Kod yazarken bilgisayarınızda yapmanız gereken kurulum işlemlerini Codecademy ile ortadan kaldırabilirsiniz. HTML, CSS, JavaScript temel kodlama dillerinde kurulum konusu büyük sorun teşkil etmiyor ancak PHP, Ruby ya da Python daha uç ve gelişmiş dillerin yazımında uzun kurulum süreçleri oluyor. Codecademy’i kullanırsanız herhangi bir kurulum işlemi yapmadan yalnızca internet tarayıcınız üzerinden kod yazabilirsiniz.

Codecademy, kullanıcılarına çok fazla kodlama dili öğrenme şansı veriyor. Öğrenebileceğiniz kodlama dilleri arasında HTML, CSS, Sass, JavaScript, Rails, AngularJS, ReactJS, Ruby, Command Line, Git, SQL, Java gibi en temelden tutun, en gelişmişine kadar pek çok farklı kodlama dili var.

Codecademy eğitimleri işe yarıyor mu?

Bu soruya kısa bir cevap vermek gerekirse, evet. Eğer hayatınız boyunca her zaman kodlama öğrenmek istediyseniz ve bugüne kadar ya kurs ücretleri pahalı geldi ya da nereden başlayacağınızı bilemediyseniz, Codecademy sizin için en doğru başlangıç noktası olacaktır. Ücretsiz olarak aldığınız temel eğitimlerden maksimum verimi almak için kendiniz de sık sık pratik yapmalısınız.

Codecademy’de dilediğiniz zaman ulaşabileceğiniz canlı yani gerçek insan eğitmenler de bulunuyor. Bu eğitmenlerle yapacağınız online görüşmeler, eğitim sürecinizde sizi motive edecektir. Eğer temel eğitimlerden memnun kaldıysanız ve Pro eğitimlerle kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız, Codecademy’nin Pro üyelik paket fiyatının çok da yüksek bir rakam olmadığını söyleyebiliriz.

Sizin için ücretsiz kodlama eğitimi veren Codecademy nedir, nasıl kullanılır sorusunu yanıtladık ve eğitimler hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Codecademy internet sitesindeki katalog sayfasını inceleyerek size uygun bir eğitim bulabilirsiniz. Eğer bir Codecademy kullanıcısıysanız, deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.