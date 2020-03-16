Kripto Para Borsası Coinbase Nedir, Nasıl Kullanılır?

Kripto para birimlerinin alım-satım işlemlerinin yapıldığı Coinbase nedir? Bitcoin başta olmak üzere pek çok kripto para biriminin işlem gördüğü para borsası Coinbase hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

Bildiğimiz anlamdaki para kavramını değiştiren kripto para birimlerinin alım - satım işlemleri dijital ortamdaki para borsaları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bitcoin başta olmak üzere dünya çapında işlem gören pek çok kripto para birimini Coinbase kripto para borsasında alıp satabiliyorsunuz.

ABD merkezli hizmet veren bir kripto para borsası olan Coinbase, Türkiye’den de kullanılabiliyor. Borsada işlem yapmak için Coinbase hesabı açmak ve para yüklemek gibi işlemler karışık görünebilir. Sizin için Coinbase kripto para borsası nedir, nasıl kullanılır gibi soruları ayrıntılı olarak açıkladık ve kripto paraların pek bilinmeyen borsa dünyasına ışık tuttuk.

Coinbase nedir?

Dünya piyasalarının en yeni para birimlerinden olan kripto paralara sahip olmak için iki seçeneğiniz var; ya bazı bilgisayar programları aracılığıyla kripto para madenciliği yapacak ve uzun uğraşlar sonucu kripto para elde etmek ya da bir kripto para borsasından döviz alır gibi bir miktar kripto para satın almak durumundasınız.

Kripto para satın almak için kullanabileceğiniz para borsalarından biri de Coinbase. Son açıkladıkları rakamlara göre borsa yaklaşık 50 milyar dolar değerinde işlem yapan, 10 milyondan fazla müşteriye sahip. Coinbase borsasında Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin gibi pek çok farklı kripto para birimi üzerinden işlem yapılabiliyor.

Coinbase gibi dijital borsalar, kripto para ile işlem yapmak isteyen fakat teknoloji ile arası iyi olmayan ya da uğraşmak istemeyen kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Kripto para birimleri ile işlem yapmak için yalnızca bir Coinbase hesabı açmanız ve hesabınıza dilediğiniz kadar para yüklemeniz yeterli.

Coinbase nasıl kullanılır?

En geniş işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri olan Coinbase üzerinden alım - satım işlemleri yapmak için ilk yapmanız gereken bir Coinbase hesabı açmak. Ardından, kullanım durumunuza göre borsa hesabınıza bir banka hesabı ya da kredi kartı bağlamalısınız. Böylece işlem yapmak için gerekli sermayeyi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Coinbase hesabınıza banka hesabı yerine kredi kartı bağlamanızın daha iyi olacağı söyleniyor. Çünkü banka hesabı ile yapılan işlemler güncel olmuyor ve 2 ile 4 gün arasında bir gecikme yaşanıyor. Her an değişen piyasalar için bu fazla uzun bir bekleme süresi olarak görülüyor. Kredi kartı ile yapılan işlemleri ise neredeyse anlık olarak Bitcoin cüzdanınızda görebiliyorsunuz.

Maalesef hızlı işlem yapmanın kötü bir yanı var. Kredi kartı ile yapacağınız işlemlerin haftalık limiti 200 dolar, banka hesabı ile yapacağınız işlemlerin haftalık limiti ise 2500 dolar olarak belirlenmiş. Bitcoin cüzdanınızda bulunan kripto para birimini günlük hayatta kullanmak istiyorsanız, kendi para biriminize çevirerek banka hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Paranızı hesabınızda görme süreniz bankanıza göre değişecek fakat ortalama 2 ile 4 gün arasında değişen bir süre içinde işleminiz gerçekleşecektir.

Coinbase güvenli mi?

Coinbase kripto para borsası, kullanıcılarının sahip olduğu varlıkları korumak için verilerinin %98’ini çevrimdışı olarak muhafaza ettiğini söylüyor. USB bellek gibi depolama cihazlarında tutulan verilerin internetle bağlantısı asla olmuyor, böylece herhangi bir online saldırı durumunun önüne geçiliyor.

Offline olarak muhafaza edilen ya da %2’lik dilimde online olarak saklanan müşteri fonlarında herhangi bir kayıp olması durumunda ne oluyor? Bu noktada Coinbase’in kullanıcılarına sunduğu sigorta hizmeti devreye giriyor. Tüm bankalarda olduğu gibi Coinbase para borsasında da 250 bin dolara kadar olan tüm hesaplar sigortalı durumda.

Coinbase tarafından sunulan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, siz de kendi güvenlik önleminizi oluşturabilirsiniz. Bunun için çoklu onaylı para çekme seçeneğini aktif hale getirmelisiniz. Böylece herhangi bir para çekme işleminde birden fazla kişinin onayı gerekir ve istenmeyen durumların önüne geçilebilir.

Coinbase kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Coinbase gibi kripto para borsalarında alım - satım işlemlerinizin gerçekleşmesi için blockchain ağı tarafından onaylanması gerekir. Ağ tarafından onaylanma süresi bazen oldukça uzayabiliyor. Satım işleminiz ne zaman onaylanırsa o zaman uygulanıyor ve ilk işlem yaptığınız andaki değil, onaylandığı andaki değerinden satılıyor. Böyle bir durumda zarar edebilirsiniz.

Coinbase ödeme sisteminin süresinin gecikmeli olduğuna dair pek çok rapor var. Bu nedenle kripto para alım - satım işlemleri yaparken böyle bir durum yaşanabileceğini unutmayın. Bu tip hatalar sistemin işleyişinin verimini ve duyulan güveni azaltıyor. En büyük işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri olan Coinbase hakkında bilmeniz gerekenler bu şekilde. Eğer kripto para piyasası hakkında yeterli bilgi sahibi değilseniz, detaylı araştırmalar yapmadan herhangi bir borsada işlem yapmamanızda fayda var.