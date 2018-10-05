Kurucularının istifasından sonra Instagram'ın nihai sahibi haline gelen Facebook, sosyal medya uygulamasındaki ilk hamlesini kullanıcıların konum verilerini kendi veri tabanıyla paylaşmaktan yana gerçekleştiriyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yaşanan beklenmedik olayda dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger istifa etmiş, yerine Facebook’un kıdemli ürün müdürü Adam Mosseri gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Instagram, Facebook’un iyiden iyiye eline geçmiş ve dünyanın en büyük sosyal medya devinin Instagram ile ilgili bir sonraki hamlesi merakla beklenmeye başlanmıştı.

Facebook’un Instagram’a getireceği en yeni özellik, Instagram kullanıcılarının konum bilgilerini Facebook ile paylaşmak olacak. Evet, Facebook’un yeni ‘gizlilik’ özelliği, Instagram kullanıcılarının tüm coğrafi bilgilerini Facebook’un veri tabanı ile paylaşmak olacak. Böylece sosyal medya devi kullanıcılar için daha iyi bir reklam profili oluşturabilecek ve daha ‘isabetli’ reklamlar göstererek gelirlerini artırabilecek.

Elbette ki bu gizlilik ayarı Instagram üzerinden kapatılabilecek fakat muhtemelen yayınlandığı anda varsayılan olarak açık olacak. Dolayısı ile özellikten bihaber olan on milyonlarca Instagram kullanıcısı coğrafi konum verilerini anlık olarak Facebook ile paylaşacaklar. Facebook’un Etkinlik Günlüğü sayfasını ziyaret ederek paylaşılan konum verilerini kontrol edebileceksiniz. Yeni isterseniz o gün nereleri ziyaret ettiğinizi sizin kadar Facebook da bilecek.

Instagram şu anda konum geçmişini saklamıyor. Güncellemeden sonra da saklamayacak. Bunun yerine konum bilgilerinizi direkt olarak Facebook’a gönderecek ve konum geçmişinizi Facebook saklayacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum, sosyal medya eleştirmenleri tarafından gizlilik endişesi ile tartışılmaya başlandı. Fakat Facebook’un bu konuda bir endişesi bulunmadığından tartışmaları önemsemesi beklenmiyor.