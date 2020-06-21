CommStar, Ay ile Dünya Arasına Uydu Yerleştirecek

Bilindiği üzere NASA, uzun yıllardır Ay üzerinde bir üs kurmaya ve Ay yüzeyine sabit uydular yerleştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Fakat bu yönde atılan ilk adım CommStar Space Communications şirketinden geliyor. CommStar Space Communications, 2023 yılına kadar Ay ile Dünya arasına ticari amaçlı bir uydu yerleştirmeyi planlıyor.

NASA'nın uzun yıllardır Ay üzerinde söz hakkı sahip olmak istediğini ve bu yönde çalışmalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Fakat bir gezegenin doğal uydusu üzerine başarılı bir şekilde üs kurabilmek ciddi seviyede gelişmiş teknolojik ekipmanlar gerektiriyor. Bu bağlamda ekipmanların üretilmesi ve test edilmesi NASA'ya milyonlarca dolara ve uzun yıllara mal oluyor. NASA bu yöne çalışmalarına devam ederken Ay hakkında ilk adımı CommStar Space Communications şirketi atıyor.

Yeni bağımsız özel bir uzay araştırmaları şirketi olan CommStar Space Communications, Ay ile Dünya arasına bir veri aktarım uydusu yerleştirmeyi planlıyor. Bu veri aktarım uydusu ticari amaçlarla Ay çevresine gönderilecek olan ilk uzay aracı olacak ve amacı iletişimin hızını arttırıp, iletişim araçlarının ve genel olarak iletişimin bütçesini düşürmek olacak.

CommStar, SpaceX'i kendisine örnek alacak:

CommStar Space Communications, bu yeni uydusunu geliştirmeye başlarken, SpaceX ve Rocket Labs gibi özel uzay şirketlerinin uydularını nasıl geliştirdiğine bakacak ve bu şirketlerin adımlarını takip etmeye çalışacak. Tabi ki adımları takip etme, tamamen diğer şirketlerden bilgi ve tasarım kopyalaması yönünde olmayacak. CommStar Space Communications bu şirketlerin adımlarını takip ederek yapılan inovasyonları Ay göreviyle birleştirerek, yeni olasılıkların ve teknolojilerin kapısını aralamayı hedefliyor.

CommStar Space Communications tarafından yerleştirilecek bu uydu, sahip olduğu optik lazerler ile iletişi hızını arttırırken, iletişimde kullanılan bazı ekipmanları ve materyalleri aradan çıkartarak maliyeti düşürmeye çalışacak. Yeni uydunun tasarım yönünde Thales Alenia Space şirketi ile çalışan CommStar yollayacakları ilk uyduya 'CommStar-1' ismini vermeyi planlıyor. Ayrıca CommStar-1 uydusu, ileride yapılacak olan Dünya-Ay arası görevlerinde de iletişim sağlama rolünü üstlenecek. CommStar Space Communications, CommStar-1'i, 2023 yılına geliştirmeyi planlıyor. Fakat fırlatmanın ne zaman gerçekleşeceği ve uydunun hangi şirketlerin ortaklığında fırlatılacağı henüz bilinmiyor.