Corona Virüsüyle Mücadelede Geleneksel Yöntemlere Geçildi

Corona virüsü can almaya devam ederken bilim insanlarının virüse karşı bir ilaç geliştirme çabaları sürüyor ancak henüz bu konuda bir gelişme olmadı. Çinli yetkililer, şimdi de virüsle mücadele için geleneksel tedavi yöntemlerine başvurmaya başladı.

Çin’de ortaya çıkan ve resmi rakamlara göre şu ana kadar 1.700’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsüyle mücadele devam ediyor. Çinli yetkililer, virüsle mücadelede geleneksel tedavi yöntemlerine başvurmaya başladılar.

Salgının patlak verdiği Wuhan kentindeki doktorlar, virüse yakalanan insanların oranını azaltmak için geleneksel Çin tıbbı ile modern tedavi yöntemlerini birleştirmeye başladılar. Dünya genelindeki diğer bilim insanları da virüsle mücadele için aşı geliştirmeye çalışıyorlar.

Corona virüsüyle mücadele:

Gerçekleştirilen iki klinik deneyde, HIV ve Ebola ilaçlarının, semptomların tedavisinde etkili olup olmadığı üzerine araştırmalar yapılıyor. Bu ilaçların yanı sıra binlerce yıllık geçmişleri olan geleneksel tedavi yöntemleri üzerine de çalışılıyor. Üzerinde incelemeler yapılan geleneksel tedavilerden bir tanesi de Lian Qiao (Altın Çanağı) özü içeren 'shuanghuanglian'.

Bu meyve kurusunun, 2.000 yıl önce enfeksiyonları tedavi etmekte kullanıldığı söyleniyor. Bu geleneksel tedavi yöntemi çalışmalarındaysa yaklaşık 400 insan yer alıyor. Hubei eyaletinin yeni sağlık komisyonu başkanı Wang Hesheng, Bloomberg’e verdiği röportajda doktorların, geleneksel tedavi yöntemleriyle olumlu sonuçlar almaya başladığını dile getirdi.

Virüsle mücadele konusunda farklı çalışmalar da yürütülüyor. Gilead Sciences adlı biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen antiviral ilaç Remdesivir’in klinik çalışmaları bu ay başında başlamıştı. Yakın bir süre içerisindeyse ilk hasta grubunun bu ilacı almaya başlaması bekleniyor.

Çin’deki klinik ilaç testleri de devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden Soumya Swaminathan, hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar konusunda uyarılarda bulundu. Swaminathan “Geleneksel tedavileri test etmek için bilimsel yaklaşımlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.