Corsair, Call of Duty Black Ops 6 temalı bilgisayar ve aksesuarlar sunacak.

Corsair, Call of Duty ile yaptığı ortaklığı duyurarak, oyunculara Black Ops 6 temalı bilgisayar ve aksesuarlar sunacağını açıkladı. İş birliği kapsamında oyun tutkunlarının deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla özel ürünler geliştirilecek.

Ortaklık COD Next etkinliğinde tanıtıldı ve 20-22 Eylül tarihlerinde TwitchCon’da sergilenecek. Corsair, Black Ops 6 ile ilgili bazı ürünlerin nasıl görüneceğine dair tanıtım görselleri paylaştı.

Black Ops 6 için özel tasarlanmış Cerberus temalı aksesuarlar

Ortaklık kapsamında Cerberus temalı bir Elgato Stream Deck, Black Ops 6 markalı bir Origin PC ve dikkat çeken bir SCUF kontrolörü bulunuyor. Ayrıca Cerberus temalı masa matı, fare, klavye ve kulaklık gibi aksesuarlar da yer alıyor. Bu ürünlerden bazıları TwitchCon’da ilk kez tanıtılacak.

Corsair CEO'su Andy Paul, Call of Duty ile iş birliğinin, oyunculara kapsamlı bir deneyim sunacağını belirtti. Activision’ın Ortaklıklar Kıdemli Direktörü Will Gahagan ise bu ortaklığın Call of Duty markalı ürünlerin oyunculara sunulmasında büyük rol oynayacağını vurguladı. Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim'de Xbox, PlayStation ve PC platformlarında çıkış yapacak ve Xbox Game Pass aboneleri için de erişilebilir olacak.