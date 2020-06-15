Counter Strike 1.6'nın Ücretsiz Tarayıcı Sürümü Yayınlandı

Counter Strike serisinin en popüler oyunlarından biri olan Counter Strike 1.6, internet tarayıcısı üzerinden oynanabilir hale getirildi. Counter Strike 1.6’yı tarayıcıya taşıyan hayran yapımı internet sitesine ücretsiz olarak erişilebiliyor ve oyun oynanabiliyor.

Counter Strike’ın şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi FPS oyunlarından biri olduğunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Counter Strike’ın kazandığı büyük başarı, Counter-Strike: Global Offensive’ın bütün dünyada en fazla oynanan oyunlar arasında yer almasını sağlıyor.

Şu sıralar CS:GO dünyanın en popüler oyunları arasında yer alsa da CS 1.6'da zamanında en popüler taktik FPS oyunları arasında yer alıyordu. Yayınlanan yeni bir hayram yapımı internet sitesi, CS 1.6'nın klasik FPS deneyimini internet tarayıcılarına taşıyor.

Counter Strike 1.6’nın kurulum yapılmadan oynanmasını sağlayan CS-Online Club isimli internet sitesi, sunuculardan birine giriş yaptıktan sonra klasik CS 1.6 haritalarında basit bir şekilde oyunu oynayabilmenizi sağlıyor.

CS-Online Club üzerinden Counter Strike 1.6 oynamak isteyenlerin, siteye girdikten sonra sitede var olan sunuculardan oynamak istedikleri sunucuları seçerek kaydetmeleri gerekiyor. Sunucuların kaydedilmesinin ardından erişilebilir sunucular kullanıcının karşısına çıkıyor. Buradaki sunuculardan birini seçilerek oyuna giriliyor.

Ücretsiz sunucularda oyuncular, rastgele oyuncularla oynayabiliyor. Kendi seçeceği insanlarla oyunu oynamak isteyen oyuncuların, sunucu kiralamaları gerekiyor. Ücretli sunucuları tercih eden oyuncular, arkadaşlarıyla veya kendi belirleyecekleri oyuncularla oyunu oynayabiliyorlar.

CS-Online Club'ın Rusya, Kanada, Hindistan, ABD, Brezilya ve Almanya’da sunucuları bulunuyor. Ücretsiz olarak internet tarayıcısı üzerinden Counter Strike 1.6 oynamak isteyenler buradaki bağlantıyı kullanarak siteye ulaşabilirler.