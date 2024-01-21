2023'te CS:GO ve CS2'de toplam kaç kasa açıldığı ve Valve'ın kasa açılışlarından kaç para kazandığı belli oldu.

Eylül 2023'te yıllar süren bekleyiş sona ermiş ve Valve, Counter-Strike serisinin yeni oyunu Counter-Strike 2'yi (CS2) CS:GO'nun yerine oyunseverlerin beğenisine sunmuştu. CS2, yayımlandığı ilk günden itibaren pek çok konuda eleştirildi ancak CS2'nin duyurusu bile Valve'ın gelirlerini artırmasına yetmiş gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Valve, CS2'yi ilk kez Mart 2023'te duyurmuştu. İşin ilginç yanı CS:GO'nun oyuncu sayısı, daha CS2 yayımlanmadan artmaya başlamıştı. CS2 neredeyse bir yıldır Steam'de en çok anlık oyuncu sayısına sahip oyun konumunda. Palworld bugün itibarıyla bu ünvanı ele geçirdi ancak konumuz bu değil.

400 milyondan fazla Counter-Strike kasası açıldı

Counter-Strike'daki kasa açılımlarıyla ilgili bir yıllık özet yayımlayan CS2 Case Tracker, oyuncuların kaç kasa açtıklarını, kaç anahtar kullandıklarını, kasa fiyatlarının ne kadar arttığını ve Valve'ın kasa açılışlarından tahmini kazancını paylaştı. Paylaşılan rakamlara göre CS oyuncularının kumarı sevdiğini söyleyebiliriz…

CS2 Case Tracker'a göre geçtiğimiz yıl CS oyuncuları 400 milyondan fazla kasa açtı. Toplam kullanılan anahtar sayısı 360 milyon oldu. Kasa fiyatları %178 arttı ve Valve, tüm bu olup bitenler sayesinde sadece kutu açılımlarından 980 milyon doları cebine koydu.