ISS, Güneş ve Ay'ın Önünden Geçerken Görüntülendi

Bir astrofotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu sırasıyla hem Güneş hem de Ay'ın önünden geçerken görüntülemeyi başardı. Tahmin edebileceğiniz gibi her iki fotoğrafın çekimi için de özel ekipmanların kullanılması gerekti.

Cosmic Background adlı Instagram hesabında paylaştığı birbirinden etkileyici fotoğraflarıyla bilinen astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, Dünyanın(!) en önemli bilim ve araştırma merkezlerinden biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), Güneş’in ve Ay’ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarını yayınladı.

Dünya yüzeyinin yaklaşık 408 kilometre üstünde, alçak yörüngedeki dönüşüne devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 27 bin 743 kilometrelik hızı ile Dünya’daki herhangi bir şeyden daha hızlı yol alıyor ve bu sayede her gün defalarca Dünya’nın etrafında tur atabiliyor. ISS, bu turları sırasında Dünya ile Güneş ya da Ay ile Dünya arasından da geçiyor.

İlk olarak 6 Ekim’de Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığınız ifade ediyor. Bu sayede hem Güneş’in yüzey detayları hem de Uluslararası Uzay İstasyonu fotoğrafta net bir şekilde görülebiliyor.

14 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci çekimde ise amaç, yine Uluslararası Uzay İstasyonu’nu bu kez Ay’ın önünden geçerken yakalamaktı. McCarthy, çekim için doğru yeri bulmanın saatler aldığını ve net bir görüntü oluşturabilmek için geçişi yüksek kare hızında video olarak kaydettiğini ve görüntüleri birleştirdiğini aktarıyor. McCarthy tarafından çekilen diğer fotoğrafları görmek için Instagram hesabını takip edebilirsiniz.