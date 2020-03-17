Ronaldo ve Messi'yi Bir Araya Getiren GTA 5 Modu (Video)

Bir YouTuber, Cristiano Ronaldo olarak oynadığı bir GTA 5 modunun görüntülerini paylaştı. Ronaldo'nun lüks hayatını sergileyen modda sürpriz olarak Lionel Messi de karakter olarak yer alıyor.

GTA 5 geniş oyuncu topluluğuyla popülerlik sınırlarını aştı. YouTube, artık oyuncuların şaşırtıcı GTA 5 modlarını denediği oyun videolarıyla dolu. Son olarak bir YouTuber, GTA 5'te Cristiano Ronaldo olarak oynamayı sağlayan bir modun görüntülerini paylaştı.

NoughtPointFourLIVE'ın oynadığı mod, dünyanın en ünlü futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo'nun GTA 5'teki hayatını gösteriyor. Ronaldo'nun lüks evinde, onlarca altın külçesi ve değerli sanat eserlerinin yer aldığı bir kasa var. Ayrıca bahçede Franklin'in evindekinden daha büyük bir yüzme havuzu bulunuyor.

Ronaldo’nun evini gezerken, bir başka sürpriz karşımıza çıkıyor. Görüntülerde Ronaldo'nun evinin bahçesinde dünyaca ünlü bir diğer futbolcu Lionel Messi de var. Youtuber oyunda Messi ile antrenman maçı yapıyor ve 18 milyon dolarlık lüks bir yat alıyor. Aynı eve çıkmak için gerçekten iyi bir arkadaş...

Ronaldo ve Messi'li GTA 5 modu