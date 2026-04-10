7 Samsung Telefon Daha One UI 8.5 Beta'ya Dahil Edildi

One UI 8.5 beta programını genişletmeye devam ediyor. Yeni dalga ile birlikte Galaxy S23 serisi ve eski nesil katlanabilir modeller de beta kapsamına alınırken, ilk kez bir A serisi cihazın da programa dahil edilmesi dikkat çekti.

Samsung, Android tabanlı arayüzü One UI’ı geliştirmeyi sürdürüyor. geçtiğimiz aylarda başlatılan One UI 8.5 beta süreci, ilk etapta sınırlı sayıda cihazla sunulmuştu. Ancak şimdi şirket, bu programı daha geniş bir kullanıcı kitlesine açarak özellikle eski amiral gemisi sahiplerini sevindirdi.

Yeni genişleme ile birlikte Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy S23 FE kullanıcıları da beta deneyimine katılabiliyor. Dahası, Samsung’un ilk kez bir A serisi telefonu olan Galaxy A36 5G’yi beta programına dahil etmesi, orta segment kullanıcılar için de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

One UI 8.5 ile gelen en dikkat çekici yenilik ne?

One UI 8.5 sadece küçük iyileştirmeler sunan bir güncelleme değil. Samsung’un Android ile birlikte geliştirdiği bu sürüm, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bazı kritik yeniliklerle geliyor.

Bunların başında ise Quick Share üzerinden AirDrop benzeri dosya paylaşımı desteği geliyor. Bu özellik sayesinde Galaxy kullanıcıları, farklı cihazlar arasında çok daha hızlı ve sorunsuz şekilde dosya aktarımı yapabilecek. Özellikle Android ve diğer platformlar arasındaki bariyerlerin biraz daha kalktığını söylemek mümkün.

Beta kimlere açık, nasıl yükleniyor?

Samsung, beta güncellemelerini her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtıyor. İlk etapta Hindistan, Güney Kore, ABD ve Birleşik Krallık gibi belirli ülkelerde erişime açılan program, zamanla daha fazla bölgeye yayılacak.

Eğer siz de desteklenen cihazlardan birine sahipseniz, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına başvurabilirsiniz. Ancak beta sürümlerin hatalar içerebileceğini unutmamakta fayda var.