WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp, "Sohbetler" bölümünün tasarımını değiştirmeyi planlıyor. Artık burada üst kısımda tıpkı bir sosyal medya platformu gibi durum güncellemelerini de göreceksiniz.

Dünyada en çok kullanıcıya sahip online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise platformun kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklere gitmeyi planladığı ortaya çıktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında görülen yeni özellik, uygulamanın ana sayfası olan “Sohbetler” sekmesinde bazı değişiklikler yapılacağını gözler önüne serdi. Durumlar, bu kısma entegre edilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sohbetler sayfasında durum güncellemelerini göreceksiniz

Tasarım değişikliği, hikâye benzeri özellik olan durum güncellemelerini sohbetler sekmesine taşıyor. Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere tıpkı bir sosyal medya uygulaması gibi en üstte kullanıcıların paylaştıkları durum güncellemelerini göreceksiniz. Sohbetler ise hemen altta yer alacak.

Normalde tamamen ayrı bir sekme olan “Güncellemeler” kısmından bu durum güncellemelerine ulaşabiliyordunuz. Platform, bu ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcıların hızlıca durumlara erişmesini sağlamak amacıyla böyle bir değişiklik planlıyor diyebiliriz. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceği konusunda bilgi yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişiklik mantıklı mı?