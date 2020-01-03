CS:GO, 2020 Yılına Aylık Ortalama Oyuncu Rekoruyla Girdi

Dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive yükselişini sürdürüyor. CS:GO, aradan geçen yıllara rağmen en yüksek aylık ortalama oyuncu sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Counter-Strike: Global Offensive, piyasaya sürülmesinden bu yana 7 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen rekor kırmaya devam ediyor. 2020'nin gelişiyle birlikte klasik birinci şahıs nişancı oyunu, daha önce hiç olmadığı kadar oyuncu çekti ve son 30 günde 461.408 ortalama oyuncuya ulaştı.

CS:GO, aralık ayı boyunca ortalama 456.701 oyuncuya ulaştı ve 2020'nin ilk günlerinde yükselişe geçerek yeni bir rekor kırdı. Oyun, Şubat 2017'de 400.000 oyuncuyu geçmesinin ardından, uzun süre sonra ilk kez en yüksek aylık ortalama oyuncu sayısına erişti. Yine de, bu yıl aynı performansta devam edip etmeyeceği belli değil. Zira CS:GO, Şubat 2017'de 402.385 ortalama oyuncuya ulaşmasının ardından Mart 2018'e kadar aylık yaklaşık 350.000 ortalama oyuncuyla devam etmişti.

Geliştirici Valve, Aralık 2018'de CS:GO'yu ücretsiz olarak sunarak oyuncu sayısını büyük ölçüde artırmıştı. Son olarak geçtiğimiz kasım ayında yeni silah kaplamaları, haftalık ve kooperatif görevler ve daha önce görülmemiş yeni karakter modelleri sunan Operation Shattered Web'in yayınlanmasıyla yeni bir sıçrama gözlemlendi.

CS:GO, saldırgan tavırlar sergileyen, saldırgan mesajlar atan ve hile kullanan oyuncular nedeniyle büyük bir oyuncu kitlesi kaybetmişti. Ancak Valve'ın isabetli hamleleri meyvelerini vermeye başlamış gibi görünüyor.