Bilim İnsanları: Ceres'te Yaşam Alanı Kurulabilir

Finlandiya'daki bir grup bilim insanı, Dünya'ya en yakın cüce gezegen Ceres'te insanlık için yaşam inşa edilebileceğine dair bir makale hazırladı. Hazırlananan makalede, Ceres'ten toplanan malzemelerle "megauydu" adı verilen bir yerleşim alanı kurulabileceği belirtildi.

İnsanların evi olarak görülen Dünya’nın kaynakları kısa vadede olmasa da uzun vadede tükenme seviyesine ulaşacak. Bilim insanları da insan ırkını koruyabilmek için uzun zamandır uzayda yaşam alanı kurulabilecek bir gezegen arayışına girdi. Fin araştırmacılar, yayınlamış oldukları makaleyle birlikte bu arayışa yeni bir soluk getirdi.

Araştırmacılar, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağında yer alan Ceres adlı cüce gezegende yaşamın mümkün olabileceğini açıkladı. Yazılan makalede Ceres’in azot seviyesinin Dünya’da bulunan seviyeyle son derece benzerlik gösterdiği, bu yüzden de insanların pek fazla zorluk çekmeyeceği söylendi.

Ceres'te doğal afet neredeyse hiç yaşanmıyor

Fin araştırmacıların hazırlamış olduğu makale, arXiv adlı bilimle alakalı bir internet arşivinde yayınlandı. Bu makale insanların, olumsuz hava koşullarının ve doğal afetlerin neredeyse hiç görülmediği Ceres’e "megauydu" adlı bir habitat kurarak yerleşebileceğini gözler önüne serdi.

Araştırmacıların Ceres’i seçmesindeki en büyük neden, cüce gezegenin sahip olduğu azot miktarıyla Dünya’nın sahip olduğu miktarın son derece benzerlik göstermesi. Ancak elbette Ceres, Dünya’da maruz kaldığımız aynı yerçekimi oranına sahip değil.

Araştırmacılar, yerçekimi sorununun çözümü olarak oraya gidecek kolonilerin Ceres’in etrafında dönecek bir uyduya yerleşmesini öneriyor. Manyetik bağlarla birbirine kenetlenen birden çok uydu sayesinde 66 saniyede tam bir dönüş yapılırsa, Dünya’da görülen yerçekiminin elde edileceği ön görülüyor.

Makalede aynı zamanda düşük yerçekimi ve hızlı dönüş sayesinde Ceres’te bulunan malzemelerin, uzayın diğer bölgelerine daha az yakıta ihtiyaç duyularak taşınabileceği belirtilmiş.

Araştırmacılar, Ceres'e göktaşı çarpma riski için de bir çözüm sundu

Başka gezegenlerde bir habitat ararken karşılaşılan en büyük sorun, o gezegene göktaşı çarpma ya da uzay radyasyonu tehlikesi oluyor. Araştırmacılar, bu olasılıkları da düşünmüş ve güneş ışınlarını süzerek gezegenden geçirebilen ve meteoritleri yok edebilen bir dizi devasa silindir ayna kullanımı öneriyor.

Elbette tüm bu bilgiler, kısıtlı sayıda toplanan verilerden oluşuyor. Ceres’te yeni bir yaşam inşa edilip edilmeyeceğini görmek için, öncelikle Ceres’e gidip uzun soluklu bir araştırma yapmak gerekecektir.