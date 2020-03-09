Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Corona Virüsü Konusunda Uyarı

Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada kendisini karşılayan Türklere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarını Çin'in Wuhan kentinden yayılan Corona virüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nde (AB) çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitaben yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan Corona virüsü konusunda bir dizi uyarıda bulundu.

Virüse karşı tedbirler konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah’tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz birbirimizle öpüşmeye kadar dikkatli olacağız. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah” dedi.

Corona virüsü hakkında:

Corona virüsleri, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi çeşitli hastalıklara kadar birçok hastalığa neden oluyor. Bu virüsler, 4 alt türde sınıflandırılıyor. Bunlar; Alfa, Beta, Gama ve Delta Corona virüsleri olarak biliniyor. Corona virüsleri; insan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabiliyor.

Corona virüsünün bulaşma belirtileriyse burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş şeklinde listeleniyor. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve yaşlılar için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali var.

Corona virüsünün yayılma şekli ve tedavisi:

Virüs, insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. İnsandan insana geçmesiyse virüsle enfekte olmuş bir kişinin başkasıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir uzman, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

Söz konusu virüsün kesin bir tedavisi yok. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Doktorlar, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar verirken belirtilerin giderilmesine yönelik tedavi uyguluyor. Doktorlar ayrıca oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini belirtiyor.