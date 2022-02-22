Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme İçin Tarih Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi verdi. Erdoğan, düzenleme hakkındaysa neredeyse hiçbir detay paylaşmadı.

2022 yılına girişimizle birlikte gelen devasa elektrik zammı, yeni kademeli tarife uygulamasıyla 150 kW sınırı üzerinde elektrik tüketenler için %100’ü aşkın artış olarak hissedilmişti. 150 kW sınırının çok düşük olduğu yönündeki tepkilerinin ardından sınır 210 kW’a çıkarılmış olsa da elektrik faturaları hakkındaki tartışmalar sürmeye devam ediyor.

Tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan önemli bir açıklama gelmişti. Kalın, elektrik faturalarında yeni adımların kesinlikle atılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili yeni talimat verdiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta konu hakkında açıklama yapmıştı. Bugün, merakla beklenen elektrik düzenlemesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni açıklama geldi.

Yeni düzenleme 1 Mart'ta yürürlüğe girecek

Afrika ziyareti sonrasında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışıldığını açıkladı. Erdoğan, söz konusu düzenlemenin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, düzenleme hakkında detaylı bilgiler paylaşmazken duyuruyu şu şekilde yaptı:

“210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.”