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CUPRA Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde CUPRA tarafından sunulan kredi kampanyaları, performans odaklı bir otomobile sahip olmak isteyenler için çeşitli finansman avantajları sağlıyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecine dair önemli detayları bulabilirsiniz.

CUPRA Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

CUPRA, sportif karakteri, dikkat çekici tasarımı ve modern teknolojileriyle son yıllarda otomobil tutkunlarının ilgisini çeken markalar arasında yer alıyor. Markanın dönemsel olarak sunduğu kredi ve finansman kampanyaları ise yeni bir CUPRA sahibi olmak isteyenler için satın alma sürecini daha erişilebilir hale getirebiliyor.

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Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan CUPRA kredi kampanyaları; Formentor, Leon, Ateca ve markanın diğer modellerine göre farklı finansman seçenekleri sunabiliyor. Bu rehberde güncel kampanyaları, kredi koşullarını, ödeme planlarını ve araç satın almadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktaları detaylı şekilde ele alacağız.

İçerikten Görseller

CUPRA Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
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Cupra Bireysel Kredi Kampanyası

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Cupra, bireysel müşterilere özel sunduğu finansman desteğiyle yeni araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanırken, aylık taksit tutarı 25.000 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 300.000 TL olarak gerçekleşiyor.

Cupra 250 Bin TL %0 Faizli Kredi Kampanyası

Cupra, bireysel müşterilerine özel olarak 250.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Aylık 20.833 TL taksit imkânı sağlayan kampanya sayesinde, Cupra modellerine ek faiz yükü olmadan avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün hale geliyor.

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