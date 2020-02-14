Cybernet firması, tıbbi bilgisayarlarda kullanılacak dünyanın ilk antimikrobiyal dokunmatik camını duyurdu. Cybernet tarafından geliştirilen dokunmatik cam 20, 22 ve 24 inç ekranlarda kullanılabilecek.

Cybernet, tıbbi sınıf bilgisayarlarda kullanılacak antimikrobiyal bir dokunmatik cam geliştirdi. Geliştirilen antimikrobiyal dokunmatik cam, ekranı bakteri oluşumlarına karşı koruyabiliyor.

Cybernet tarafından geliştirilen dokunmatik cam; 20, 22 ve 24 inç boyutlarında üretilecek. Hem gıda hem de tıbbi cihazlarda kullanılabilecek dokunmatik cam, ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA’da test edildi ve sertifika aldı. Antimikrobiyal dokunmatik cam Aspergillus, Penicillium ve Dungal Direnç Testleri’nden de başarı ile geçti.

Dokunmatik camın geliştirilmesinde kullanılan teknoloji, şirketin daha önce geliştirdiği CyberMed RX tıbbi tabletin ekranında kullanılan camın teknolojisine benziyor. Ancak 20 inç ve üzerinde bir büyüklükte olan bir ekrana bu teknoloji ilk defa uygulanıyor.

Geliştirilen antimikrobiyal dokunmatik cam ile ilgili Cybernet Küresel Operasyonlar Başkan Yardımcısı Ali Bagheri de bir açıklama yaptı. Bagheri, “Bilgisayarlarda kullanılan cam, bir hastanede en fazla dokunulan yüzeylerden biridir. Bu yüzeyi antimikrobiyal bir araçla korumak bizim için en mantıklı seçimdi” dedi.

Dokunmatik ekranın geliştirilmesi için kullanılan teknoloji, antimikrobiyal özellikleri cam bağlayan bir işlem olarak açıklanıyor. Bu teknoloji sayesinde dezenfektanların kullanılmasından sonra bile camın özelliğinde bir sorun ortaya çıkmıyor.

Cybernet’in geliştirdiği antimikrobiyal dokunmatik cam teknolojisi, ilk olarak şirketin CyberMed S serisi ve NB serisi tıbbi bilgisayarlarında kullanılacak. Bu cam teknolojisinin hastalıkların yayılmasında önemli bir önlem olması bekleniyor.