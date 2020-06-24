Cyberpunk 2077'den 2 Saniyelik Bir Video Paylaşıldı

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Geliştirici ekip, yaptığı bu paylaşımla yarın, oyunla ilgili bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Ayrıca oyunla ilgili 2 saniyelik bir video da oyunseverlere sunuldu.

Video oyun tutkunları çok uzun bir süredir, CD Projekt Red tarafından geliştirilmekte olan Cyberpunk 2077 isimli açık dünya oyununu bekliyorlar. Oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunacağı söylenen bu oyun, bugüne kadar ufak tefek detaylarıyla dahi bizleri zaten kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

Oyunla ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, oyunseverlerin bu oyunla eylül ayı içerisinde tanışacakları ifade edilmişti. Ancak geliştirici ekip, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Cyberpunk 2077'nin ertelendiğini ve 19 Kasım'da satışa sunulacağını duyurdular. Bu durum, oyunseverleri ilk etapta büyük bir hüsrana uğratmıştı. Ancak şimdi Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan 2 saniyelik bir video, oyunculara bu ertelemeyi unutturacak gibi görünüyor.

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, yarın bir etkinlik düzenleneceği ifade edildi. Twitch üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek bu etkinlikle ilgili bazı açıklamalarda bulunan geliştirici ekip, oyunun ilk 25 dakikalık bölümünden bazı detayların etkinlikte gösterileceğini söylediler. Yani yarın itibarıyla bu oyunla ilgili önemli izlenimler edinme imkanı yakalayacağız.

Geliştirici ekip, Twitch üzerinden düzenleyeceği etkinlik kapsamında oyundaki etkileyici özelliklerinden bir tanesi olan "braindance" ile ilgili de bazı açıklamaların yapılacağını ifade ediyor.

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre şirketin yarın düzenleyeceği etkinlik, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak. Canlı yayın, burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebileceğiniz CD Projekt Red'in resmi Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Cyberpunk 2077'den 2 saniyelik yeni görüntü

Cyberpunk 2077'nin Twitter hesabından yapılan duyuru