Cyberpunk 2077 1.1 Yaması Karşılaştırma Videoları Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077 için odağında stabilizasyon geliştirmeleri olan bir yama yayınlanmıştı. PC, konsollar ve Stadia sürümü için yayınlanan yamanın konsol sürümlerinde ne gibi geliştirmeler içerdiğini gösteren iki yeni karşılaştırma videosu paylaşıldı.

Son aylarda oyun dünyasında gündemi en çok meşgul eden konu hiç şüphesiz Cyberpunk 2077'ydi. Yoğun şikayetler ve eleştiri yağmuru altında oyundaki hatalar üzerine çalışan CD Projekt RED, geçtiğimiz günlerde ilk büyük değişiklikleri içeren 1.1 yamasını yayınladı.

Yama ile birlikte oyunda yaşanan çökme problemleri düzeltildi, kullanıcı arayüzü, görseller ve başarılar kısımlarında karşılaşılan sorunlar giderildi. Aynı zamanda konsol sürümleri için çeşitli geliştirmeler yapıldı. Yama ile yapılan geliştirmelere dair detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karşılaştırma videoları, yama ile konsol sürümlerinde yapılan geliştirmeleri öne çıkarıyor:

1.1 yaması ile, oyun severlerin en çok sorun yaşadıkları sürüm olan PS4 sürümünde pek çok geliştirme yapılmış olsa da kimi sorunların hala devam ettiği belirtiliyor. Yama ile birlikte ortalama çözünürlük artırılmış durumda ve NPC'ler ile ilgili yaşanan sorunlar da büyük oranda çözülmüş. Ancak bu kez de daha önce gözlenmlenmemiş bazı sorunlar ortaya çıkmış durumda. Örneğin bazı altyazılar oyun akışında ekranda kalabiliyor.

Xbox için yayınlanan videoda da yapılan geliştirmelerin benzer şekilde etki ettiği görülüyor. Ancak altyazı sorunu gibi ekstra hataların bu sürümlerde mevcut olmadığını söyleyebiliriz. Xbox sürümünde aynı zamanda bazı silah geliştirmeleri de yapılmış gibi görünüyor.

Gelen ilk büyük yamanın sorunları yüzde 100 olmasa da çözmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu da çok da uzun sürmeyecek geliştirme çalışmaları ile Cyberpunk'ın nihayet beklentileri hatasız karşılayabilecek seviyeye gelebileceğini işaret ediyor.

Cyberpunk 2077 1.1 yaması karşılaştırma videolarını aşağıdaki bağlantıları ziyaret ederek izleyebilirsiniz: