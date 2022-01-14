Geçtiğimiz gün üretim tarihi bir kez daha ertelenen Cybertruck hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Bir analist, tam elektrikli olacak olan bu kamyonetin iki farklı versiyonunun olacağını, bunlardan birinin de daha küçük bir Cybertruck olacağını iddia etti.

ABD merkezli dev otomobil üreticisi Tesla, 2019 yılında tam elektrikli kamyoneti Cybertruck’ı tanıtarak otomobil dünyasında heyecan yaratmıştı. Ancak ilginç tasarımıyla dikkat çeken bu aracın çıkış tarihi konusunda birçok aksaklık yaşanmıştı.

İlk olarak 2021’de üretimine başlanacağı duyurulan Cybertruck’ın geçtiğimiz aylarda üretim tarihi 2022 sonuna ertelenmişti. Ancak dün sizlere aktardığımız bir haberde Tesla’nın internet sitesinden Cybertruck’ın üretim tarihinin 2022 olduğunu belirten ifadeleri kaldırdığını; yani aracın çıkışının bir kez daha ertelendiğini paylaşmıştık. Şimdi ise araçla ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı. Bir analist, merakla beklenen aracın iki farklı versiyonunun olacağını iddia etti.

Daha küçük bir Cybertruck gelebilir

Global Equity Research isimli şirkette analistlik yapan Trip Chowdry, Cybertruck ile ilgili ilginç bir tahminde bulundu. Önemli derecede Tesla hissesine sahip olduğu belirtilen bu analiste göre dev şirket, Cybertruck’ın iki farklı versiyonunu çıkaracak. İddiaya göre bunlardan biri hepimizin gördüğü prototiplerin boyutuna uygun, diğeri ise bunlardan yaklaşık %15-20 daha küçük bir araç olacak.

Chowdry’e göre aracın küçük versiyonu Mart 2022 civarlarında özel bir sanal etkinlikte duyurulacak. Bunun yanı sıra aracın daha küçük olmasına ek olarak tam elektrikli aracın ilk tasarımına kıyasla önemli değişikliklere uğrayacağı da gelen iddialar arasında yer aldı. Analist ayrıca, Steel Dynamics isimli çelik üreticisi firmanın da Cybertruck’ın dış iskeletinin tek tedarikçisi olacağını, aracın her iki versiyonunda bu şirketin rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Elon Musk daha önce bu fikri değerlendirmişti

Şirket CEO’su Elon Musk da daha önce küçük bir Cybertruck fikrini değerlendirmiş ve üretim konusunda uzun vadede mantıklı olabileceğini söylemişti. Musk’ın bu düşünceleri, bazı Tesla sahiplerinin çekincelerini dile getirmesinin ardından gelmişti. Bu insanlar, Cybertruck’ın standart Amerikan garajlarına boyutundan dolayı sığamayacağını ifade etmişti.

Ancak Musk, sonraki açıklamalarında kamyonetin boyutunun 2019’da tanıtılan prototiple aynı olacağını belirterek ihtimalin gerçekleşme olasılığını düşürmüştü. Yine de Chowdry’nin iddiaları doğru çıkarsa; daha kompakt, potansiyel olarak uygun fiyatlı ve bazı bölgelerdeki yapılara daha uygun bir Cybertruck’ın insanlar tarafından ilgi çekme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.