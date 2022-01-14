Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile Tesla yan ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini söyledi. Tesla'nın internet sitesinde Dogecoin bir ödeme yöntemi olarak görünmeye başladı. Bu durum, popüler kripto para biriminin yükselişine neden oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir açıklamada bulundu. Daha öncekiler gibi Twitter'dan bir paylaşım yapan Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini ifade etti. Musk, geçtiğimiz dönemlerde de benzer açıklamalarda bulunmuş ancak bu konuda somut bir gelişme yaşanmamıştı.

Yalnız; burada dikkat çekmemiz gereken bir husus var. Elon Musk, Twitter'daki paylaşımında "merch" kelimesini kullandı. Bu ibareyi çevirdiğimizde, "ek ürün, yan ürün" anlamına geldiğini görüyoruz. Yani Elon Musk, söz konusu paylaşımında Tesla'nın ürettiği bir otomobilden bahsetmiyor gibi görünüyor. Burada kast edilen, çok büyük bir ihtimalle Tesla otomobiller için üretilmiş aksesuarlar ile Tesla'nın otomobiller dışında ürettiği kıyafet gibi ürünler.

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı şöyle

Tesla merch buyable with Dogecoin (Dogecoin ile Tesla yan ürünleri satın alınabilir)

Açıkçası Elon Musk'ın böyle bir hamle yapması, hiç kimseyi şaşırtmaz. Zira şirket, bir süre önce de Bitcoin ile Tesla araç satışı yapmış ancak bu karardan kısa bir süre içerisinde vazgeçmişti. Karardan neden vazgeçildiğini de açıklayan Elon Musk, Bitcoin'in yeterince çevreci olmadığını ileri sürmüştü.

Bazı ekran görüntüleri, test aşamasının başladığını gösteriyor

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı görseller, Tesla'nın internet sitesinde Dogecoin ile satın almayı test etmeye başladığını gözler önüne seriyor. Şu an için bazı kullanıcıların görebildiği bölüm, ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılara açılacak gibi görünüyor. Ancak şu an için net bir şey söylemek çok güç.

Elon Musk'ın attığı tweet, Dogecoin'in fiyatını doğrudan etkiledi. Açıklamadan önce 0,16 dolar seviyelerinden işlem gören kripto para birimi, yapılan açıklamayla 0,20 doların üzerine çıktı. Kripto para birimi, son 24 saatte ise yüzde 11'den fazla değer kazanmış durumda. Bitcoin'in sallantıda olduğunu göz önünde bulundurursak, bu yükseliş hiç de fena değil gibi görünüyor.

Dogecoin, Türkiye'de milyonlarca yatırımcısı olan bir kripto para birimi. Bu durum, sosyal medyada da kendisini gösterdi. Kullanıcılar, an itibarıyla Elon Musk, Dogecoin, Tesla ve hatta Shiba Inu'yu gündeme taşımış durumdalar. İşte konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

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