ABD'nin en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla Motor, Cybertruck'ın teslimatını 2022'ye erteledi. Ertelemenin ardında otomotiv sektöründeki çip krizi ve tedarik zincirindeki daralmaların olduğu söyleniyor.

ABD’nin en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors’un Cybertrucks teslimatlarını geciktireceğine dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolanmaktaydı. Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ve tedarik zincirindeki daralmalar Tesla’nın üretimine de büyük darbe vurdu. Şirket, Cybertruck’ın tahmini teslim tarihini 2022 olarak güncelledi.

Benzer gecikmeler, Model S ve Model X’te de görülmüştü. Model S için ilk etapta belirtilen teslim tarihi Şubat ayıyken araçların teslim edilmesi Haziran ayını buldu. Model X’in de Şubat’ı takip eden aylarda teslim edilmesi beklenirken şu anda şirketten herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Tesla'nın rakipleri de teslimatları geciktiriyor:

Tesla Cybertruck’ın teslimatlarının 2022’ye ertelenmesi, tüm elektrikli araç sektörü sıkıntı içindeyken çok da büyük bir mevzu değil. Tesla rakibi Rivian da R1T pikabını 2018 yılında tanıtmasına rağmen teslimatlar henüz başlamadı. Lucid Air şirketi de bu durumdan nasibini almış durumda; şirketin CEO’su Peter Rawlinson, gecikmeyi tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara bağlıyor.

Tesla’nın Araç Mühendisliği bölümünün Başkan Yardımcısı Lars Moravy, konuyla ilgili şunları söyledi: “Cybertruck şu anda alpha aşamasında. Temel mimarisine yönelik temel mühendislik süreçlerini tamamladık. Cybertruck ile araç üretimini yeniden tanımlıyoruz. Elon'ın dediği gibi, Cybertruck, Model Y'nin Berlin ve Austin'de geliştirilen yapısal paketinin ve büyük döküm tasarımlarının çoğuna sahip. Tabii ki bunlar Cybertruck’ın önceliğini ortadan kaldırıyor ama bu yılın sonunda Cybertruck’ı beta aşamalarına geçireceğiz. Bu gelişmeyi üretim aşamasına da taşıyıp Model Y hazır olduktan sonra Cybertruck’ı Texas’a getirmeyi planlıyoruz.”

Cybertruck’ın üretim aşamasındaki hazırlıklar tamamlanmaya yaklaşmış durumda. Texas’ta bulunan Gigafactory adlı üretim tesisi inanılmaz bir hızla inşa ediliyor. Cybertruck’ın dökümünü yapacak olan Giga Press makinelerinin ortaya çıkmasına az bir zaman kalmış gibi görünüyor. Cybertruck’ın çelik tedarikçisi Steel Dynamics’in Texas/Sinton ayağı da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.