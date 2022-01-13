Cybertruck'ın Çıkış Tarihi İnternet Sitesinden Kaldırıldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, heyecanla beklenen Cybertruck'ın 2022 yılında üretileceğini belirten tarihini internet sitesinden kaldırdı. Aracın üretiminin ne zamana ertelenmiş olabileceği ise şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2019 yılında elektrikli kamyoneti Cybertruck’ı tüm dünyaya tanıtmıştı. Sıra dışı tasarımı ile ilgi çeken bu araç, birçok insanda heyecan uyandırmış ve merakla beklenilmeye başlanmıştı. Ancak aracın tanıtımından bu yana üretim ile ilgili birçok aksaklık yaşandı.

Cybertruck’ın ilk olarak 2021’in sonuna doğru üretileceği açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bu tarihin 2022 yılının sonuna ertelendiği duyurulmuştu. Bunun ardından da aracın teknik özellikleri ve fiyat bilgisi internet sitesinden kaldırılmıştı. Şimdi de Cybertruck’ı heyecanla bekleyenleri üzecek bir haber geldi. Tesla, web sitesinden Cybertruck’ın 2022’de üretileceğini belirten tarihi kaldırdı.

Cybertruk’ın üretim tarihi internet sitesinden kaldırıldı

Bu durumun ilk olarak Edmunds isimli otomobil sitesi tarafından fark edildiği aktarıldı. Edmunds’a göre şirketin sitesinde bulunan sipariş sayfasında önceden, “2022 yılında üretim yaklaştığında konfigürasyonunuzu tamamlayabileceksiniz” yazıyordu. Ancak şimdi bu kısımda yalnızca “Üretim yaklaştığında konfigürasyonunuzu tamamlayabileceksiniz” ifadeleri yer alıyor. Bu da merakla beklenen kamyonetinin çıkış tarihinin bir kez daha ertelenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

The Verge’e göre bu kararın arkasında birçok faktör olabilir. Bunlardan en olası olanlar, hepimizin de tahmin edebileceği gibi, dünya genelinde devam eden pandemi ve çip krizi. Bunun yanı sıra aracın benzersiz tasarımının da üretimi geciktirmiş olabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

26 Ocak'ta Cybertruck için 'Yol Haritası Güncellemesi' Paylaşılacak

Yine de dev şirket, bu sorunlara rağmen 2021 yılında 1 milyona yakın araç satarak rekor kırıldığını ve önceki yıla göre %87’lik bir satış artışı yaşandığını duyurmuştu. Buna ek olarak Model 3, Avrupa’da aylık araç satışlarında bir numaraya yerleşme başarısına imza atmış ve bunu yapan ilk elektrikli araç olmuştu.

Şu an için üretim tarihinin ne zamana ertelenmiş olabileceği ile ilgili bir bilgi yok. Ancak şirketin bu kararlarının, bazı müşterilerini kaybetmesine neden olabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Ford’un F-150 Lightning elektrikli kamyoneti gibi araçların da Cybertruck’a ciddi rakipler olabileceğini belirtmekte fayda var. Cybertruck ile ilgili yakın zamanda daha fazla bilgiye ulaşacağımızı da belirtmeden geçmeyelim. Şirket CEO’su Elon Musk yaptığı bir açıklamada, 26 Ocak’ta, yani önümüzdeki haftalarda Cybertruck için bir ‘Ürün Yol Haritası Güncellemesi’ paylaşacaklarını kaydetmişti.