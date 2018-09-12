2019 Model iPhone’larla İlgili İlk Sızıntı Gerçekleşti

Apple, bu akşam (12 Eylül) 20.00’da iPhone Xs, Xs Max ve Xr modellerini tanıtacak. Her yıl olduğu gibi Apple’ın önümüzdeki yıl yine aynı tarihlerde tanıtılması beklenen 2019 model iPhone’lar ile ilgili ilk sızıntı gerçekleşti. Detaylara göre 2019 model iPhone’lar, büyük beklenti yaratan bir özellikten mahrum kalacaklar.

Apple, yıllar sonra S takılı iPhone modellerine geri dönüş yapıyor. Bu durumda, önümüzdeki yıl sunulacak 2019 model iPhone’ların tasarım ve teknik özellik açısından büyük değişim geçireceğini söyleyebiliyoruz. Apple hayranları, S takılı cihazların önceki yıl çıkartılan iPhone modellerinin performans açısından geliştirilmiş olduklarını biliyorlardır.

iPhone serisi hakkında yıllardır en büyük beklenti, ön kameraya entegre olarak gelecek 3 boyutlu algılama sistemleri oldu. Apple, artık 1 yaşına giren iPhone X ile birlikte ilk defa kullandığı TrueDepth ile buna yaklaşsa da tam olarak 3B konusunda başarılı olamamıştı. Söz konusu özellik, arttırılmış gerçeklik ögelerinin daha kapsamlı şekilde kullanılması için çevreyi 3 boyutlu olarak algılamaktan geçiyor. Bu, yatırımcıların Apple yatırımlarını bile yönlendirecek kadar etkili bir sistem olacak.

Ünlü Apple analisti Ming-Chu Kuo’ya göre 2019 model iPhone’larda ToF adı verilen 3B algılama özelliği bulunmayacak. Apple, devrim yaratacak bu arttırılmış gerçeklik teknolojisi için 5G ağlarının iyice oturmasını da bekliyor olabilir. Zira daha kaliteli ve üç boyutlu görüntülerden oluşacak veriler için, daha hızlı bağlantılar gerekiyor. Tüm bunların haricinde yine Apple’ın bağımsız bir AR gözlüğü çıkartma hedefi de ToF teknolojisini bekliyor.

3B ToF sistemi, sadece AR özelliklerini geliştirmekle kalmayıp fotoğrafların kalitesini de arttırıyor. Portre modu, profesyonel kamera çekimlerini aratmazken, derinlik gibi etkileyici özellikler daha da etkili bir şekilde yansıtılıyor. 2019 model iPhone’larda ToF sisteminin bulunmayacak olması, Apple’dan beklentileri bir ölçüde azaltıyor. Kuo’nun analizlerini her zaman yüksek doğrulukta yaptığını düşünürsek, şimdiden bu konuya kesin gözüyle bakabiliriz.

Apple’ın iPhone serisindeki bir sonraki devrimsel değişikliği 2020 yılına planladığı söylentileri çoktan ortalığı karıştırmaya başladı.