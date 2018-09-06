Apple, 4. nesil Apple Watch'lar ile birlikte cihazın ekran boyutunu büyütecek. Peki daha büyük bir ekran ne işimize yarayacak?

Apple, bir haftadan kısa bir süre içinde şirketin yeni saray mücevherleri 2018 model iPhone’ları tüketicilerin beğenisine sunacak. Fakat Steve Jobs Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikte yalnızca yeni iPhone’lar değil, şirketin yeni akıllı saati Apple Watch Series 4 de örtülerinden kurtularak resmi olarak tanıtılacak.

Bazı söylentiler, Apple’ın 4. nesil Apple Watch’lar ile birlikte ekran çerçevelerini azaltarak cihaz boyutunu değiştirmeden ekran boyutunu %15 artıracağını belirtiyordu. 9to5mac, WatchOS 5 geliştirici sürümünde bulduğu kodlar ile yeni Apple Watch’un uçtan uca ekran ile geleceği söylentilerini kısmen de olsa doğruladı.

Bulunan kodlara göre yeni nesil Apple Watch, 384x480 ekran çözünürlüğüne sahip olacak. 3. nesil Apple Watch’lar ise 312x390 çözünürlüğe sahipti. Bu küçük çözünürlük farkı, Apple’ın ekranı büyüttüğünü gösteren en önemli ipuçlarından biri. Tamam da ekranın büyümesi kullanıcılar için ne anlam ifade edecek?

Akıllı saatlerin marifetleri her geçen gün biraz daha artıyor fakat cihazların boyutu sabit kalıyor. Dolayısı ile üreticiler, akıllı saatler ile sunacakları tüm özellikleri küçücük bir ekrana sığdırmak zorundalar. Daha büyük bir ekrana sahip Apple Watch, aynı boyuta sahip bir cihazda daha fazla içerik görüntüleyebilmenizi sağlayacak.