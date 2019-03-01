Soyunun tükendiği Açıklanana Leopar Türü Tayvan’da Görüldü

Tayvan'da, daha önce soyunun tükendiği açıklanan ülkeye özgü bir leopar türünün yeniden görüldüğü bilgisi geldi.

Canlı türlerini korumada pek başarılı olamayan insanlık olarak pek çok türün bu dünyadan yok olup gitmesine tanıklık ettik. Bu türlerden birisi olan ve Tayvan’a özgü bulutlu leopar da bu türlerden birisiydi. Şimdi ise bu türün yok olmamış olabileceğine dair bir umut var.

Formosan bulutlu leoparı, en son bundan 36 yıl önce görülmüştü. Daha sonra yaptıkları çalışmalarda 13 yıl boyunca leoparı arayan ancak görmeyi başaramayan bilim insanları, 6 yıl önce bu leopar türünü resmi olarak “soyu tükenen canlılar” arasına almıştı.

Ulusal Taitung Üniversitesi’nden profesör Liu Chiung-hsi, bu hayvanın hala yaşadığına inandığını belirtti. Profesör, bu canlıların sürekli tetikte olmalarını ve kolay kolay tuzaklara düşmemelerini hayvanların gözlenememe sebebi olarak görüyor.

Bölgede bulunan korucular, iki farklı olayda bu hayvanla karşılaştıklarını bildiriyorlar. Bunlardan birinde bu büyük kediler dağ keçilerini avlarken görüldü. Diğerinde ise park etmiş scooterlara yanaşan bu kediler, görevlilerin yaklaşmasıyla beraber kaçarak ağaçlara tırmandılar.

Yerel halk tarafından Li’uljaw olarak bilinen bu canlıların korunması için korucular bölgede devriye gezerken, bölgedeki Alangyi Köyü’nün kabile şefi Kao Cheng-chi de leoparların avcılardan korunması için bir kabile toplantısı düzenledi.

Formosan leoparları, Tayvan’a özgü bir canlı türü olarak biliniyor. Gelen haberlerin ardından bu canlının bulunması için bilimsel çalışmaların tekrar başlaması bekleniyor.