Dam Üstünde Saksağan: Xbox Live, Nintendo Switch'e Geliyor

Son dönemde oldukça ilginç ve cesur adımlar atan Microsoft, şimdi de Xbox Live'ı Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor.

Özellikle Sony'nin katı duruşu sebebiyle, bu jenerasyonda da konsollar arasındaki etkileşim çok sınırlı kaldı. Cross platform konusunda nuh deyip peygamber demeyen Sony, en son geçtiğimiz aylarda inadını kırmıştı.

Bugün gelen haber ise Nintendo ve Microsoft cephesinden... Microsoft, Xbox Live'ın cross-platform bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Buna göre Xbox Live'ı yeni dönemde PC, Xbox, iOS ve Android platformlarının yanı sıra, Nintendo Switch cihazınızdan da kullanabileceksiniz.

Elbette şimdilik işlerin ne kadar büyüyeceğini kestirmek zor. Buna karşın kısa vadede "Xbox oyunlarını Nintendo Switch'de oynayabileceğiz" gibi bir hayalin peşinde koşmaya gerek yok. Uygulamanın platforma gelebilmesi için dahi Nintendo ile anlaşma sağlanması gerekiyor ve henüz böyle bir kesinlik de söz konusu değil.