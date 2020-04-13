PlayStation 4 Fiyatları İki Katına Çıktı: İşte Nedeni

Yeni tip koronavirüs ciddi tedarik sıkıntılarına yol açmaya başladı. Yaşanan sorunlardan dolayı hem sıfır hem de ikinci el PlayStation 4 fiyatları iki katına yükseldi. Sony konuyla ilgili açıklama yapsa da fiyatların eski hâline ne zaman döneceği bilinmiyor.

PlayStation 5’in çıkış tarihi yaklaştıkça PlayStation 4 fiyatlarında gözle görülür bir azalış bekliyorduk. Ancak tüm dünyanın içinde bulunduğu sıra dışı durum dolayısıyla maalesef her şeyde olduğu gibi PlayStation ürünlerinde de tedarik sorunu yaşanmaya başlandı. Sonra da buna bağlı olarak bazı alışveriş sitelerinde ürün fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşandı.

Şu anda PlayStation 4 veya PlayStation 4 ailesinin modellerini satın almak isteyenler, internet alışverişi sitelerine girdiği zaman bir şokla karşılaşıyor. COVID-19 salgını öncesinde 2.000 TL civarında seyreden fiyatlar, şu anda 5.000 TL’ye yaklaşmış durumda. Hatta Pro modellerinde daha da yüksek fiyatlar bulunuyor.

Cimri ve N11 gibi popüler sitelerde, şu anda kendiniz de kontrol ederek bu fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. Vatan ve Teknosa gibi zincirlerde ise PlayStation 4 stoku bulunmuyor. Salgın dolayısıyla stok yenileme konusunda sorun yaşanıyor.

PlayStation 4 fiyatları ile ilgili Sony’den açıklama:

Fiyatların bu hâle gelmesinin ardından gözler doğal olarak Sony’ye çevrildi. Kullanıcılar konuyla ilgili Sony’den bir açıklama istemeye başladı. Beklenen açıklama PlayStation Türkiye cephesinden geldi. Açıklamada PlayStation konsol ve aksesuarları için Sony tarafından bir fiyat artışı yapılmadığı, aynı zamanda tüketicilere tavsiye edilen satış fiyatını da değiştirmedikleri söylendi.

Sony, yakın zamanda PlayStation Plus üyeliklerine yapacağı zammı sebep belirtmeden fakat yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla olduğu tahmin edilen bir karar alarak ertelemişti. Son durum, bu kararın ardından derin bir nefes çeken PlayStation sahiplerini doğrudan etkilemese de bu süreci PlayStation 4 alarak geçirmeyi hedefleyen insanları bir hayli etkilemiş durumda.

İkinci el PlayStation 4 fiyatları da hareketlendi:

Sıfır PlayStation 4 fiyatları artınca ikinci el PlayStation 4 fiyatları da doğal olarak yükselmeye başladı. Her ne kadar sıfır ürünlerde olduğu gibi iki katına artan fiyatlar olmasa da ciddi bir artış söz konusu. Salgından önce çok daha düşük fiyatlara alınabilen PlayStation 4 Slim 500 GB modeli, şu anda 3.000 TL’ye yaklaşan ikinci el ilanlara sahip.

Yakın zamanda yeni nesil kontrolcüsü DualSense açıklanan PlayStation 5 özellikleri ile ilgili gün geçtikçe daha fazla bilgiye sahip olduğumuz bir dönemde, PlayStation 4 fiyatlarında böyle bir artış yaşanmasını kimse beklemiyordu. Hatta biz de geçtiğimiz aylarda yazdığımız, PlayStation 4 modellerini incelediğimiz bir yazımızda fiyatların giderek azalmasını beklediğimizi söylemiştik.

Yakın bir gelecekte geçmesini umduğumuz bu günler, rekabet ortamını da derinden etkilemiş durumda. Yeni nesil sürümü çıkmasına bu kadar az zaman kalmış bir konsolun fiyatlarının bırakın iki katına çıkmasını, en ufak bir artış bile yaşanması alışılagelmiş bir durum değil. İlerleyen günlerde fiyatlarda bir değişiklik olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.