Korku gerilim türünün en iyi örneklerinden bir tanesi olan Deadly Premonition'ın ikinci sürümü 2020 yılı içerisinde Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Oyunla ilgili yayınlanan fragmansa, oyunseverlerin nelerle karşılaşabileceklerini gözler önüne seriyor.

İlk kez 2010 yılında piyasaya sürülen ve PS3, Xbox 360 ve PC gibi platformlar üzerinden oynanabilen, korku gerilim türündeki bir oyun olan "Deadly Premonition"ın 2. sürümü Nintendo Switch için geliyor. Hem grafiksel hem de hikayesel anlamda fazlasıyla güçlü olan bu oyun için yayınlanan fragman, oyunun ikinci sürümüyle ilgili bazı ipuçları veriyor.

Deady Premonition 2'de oyunseverler, oyunun ilk sürümünde tanıştıkları FBI ajanı Aaliyah Davis ve Francis York Morgan'la el ele vererek geçmişle günümüz arasında gidip gelecekler ve New Orleans'ta 14 yıl önce görülen bir davayı yeniden araştıracaklar.

İşte Deadly Premonition 2 fragmanı

Oyun, 2020 yılı içerisinde Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Deadly Premonition 2'nin diğer platformlar için piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve fiyatının ne olacağıysa henüz bilinmiyor.