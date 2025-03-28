Yapay zekâ ile üretilen deepfake videolar, siyasiler üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleriyle yeniden gündeme geldi.

Yapay zekâ öyle hızlı ilerliyor ki artık sahte videolarla karşılaşmak da sıradan hale geldi. Özellikle son günlerde siyasilerle ilişkilendirilen bazı videoların aslında Deepfake olduğu iddiaları, bu teknolojinin dolandırıcılıkta nasıl kullanıldığını tekrar gündeme taşıdı.

Yapay zekâ ile hazırlanan videolar artık öyle gerçekçi ki hangisi gerçek, hangisi sahte anlamak zorlaşıyor. Bu da kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırıyor. Özellikle deepfake ile yapılan videolar, dolandırıcılıkta sıkça kullanılıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu videolar genelde bir kişiyi hedef alıyor ve onun itibarıyla oynayacak şekilde kurgulanıyor.

Şüpheli videolarda küçük detaylar büyük fark yaratıyor

Bu tür videolarda genelde bazı dikkat çekici detaylar oluyor. Mesela ağız hareketleriyle ses tam olarak uyumlu değilse ya da yüzün bazı yerlerinde bulanıklık fark ediliyorsa şüphelenmekte fayda var. Işık-gölge uyumsuzlukları ya da yüz hatlarında gariplikler de sahte bir videoyla karşı karşıya olduğunuzu gösterebilir. Küçük detaylara dikkat ederek izlediğiniz videonun sahte olup olmadığını fark etmeniz mümkün.

Deepfake videolardan korunmak için aslında dikkat etmemiz gereken bazı basit noktalar var. Öncelikle karşınıza çıkan bir video size biraz bile garip geliyorsa, hemen inanmayın. Videodaki kişiyi başka yerlerde aratmak, sesini ya da benzer bir görüntüsünü bulmaya çalışmak işin doğrusunu anlamanıza yardımcı olabilir. Böyle durumlarda biraz araştırmak, yanlış bilgiye kanmamanız için oldukça önemli.