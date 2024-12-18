YouTube, deepfake içeriklerin tespit ve raporlamasını kolaylaştırmak için bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamındaki yeni bir araç, gelecek yıl itibarıyla kullanılmaya başlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, deepfake içeriklerle ilgili önemli bir iş birliğine imza attı. "Creative Artists Agency" (CAA) isimli şirket ile kurulan iş birliği kapsamında YouTube, ünlü isimlerin kendileri ile ilgili oluşturulmuş sahte içerikleri tespit etmesi ve bunları raporlaması için yeni bir aracı kullanıma sunacak.

Deepfake içeriklerin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde gelen bu iş birliği oldukça önemli. Zira özellikle de metinden video üreten yapay zekâ modellerinin oldukça iyi işler çıkarması, bu konudaki endişeleri artırdı. İşte yapılan iş birliği ile ünlü isimlerin konu üzerinde daha etkin olmaları sağlanacak.

CAA'nın bununla ilgili etkili bir aracı zaten var

YouTube, söz konusu iş birliği ile deepfake için geçmişte üretilen bir aracı kullanmaya başlayabilir gibi görünüyor. Zira CAA, geçtiğimiz yıl "CAAVault" isimli bir araç duyurdu. Bu araç, kişilerin yüzlerini, vücutlarını ve seslerini analiz edip bunların deepfake içeriklerde kullanılıp kullanılmadığını analiz edebiliyordu.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre iş birliği, gelecek yıl itibarıyla kendini göstermeye başlayacak. Önce sporcular ve diğer ünlü isimler, kendileri ile ilgili deepfake içeriklere ulaşabilecekleri araçlara ulaşacaklar. Ardından da daha geniş çapta ünlü isimler, bu teknolojiyi kullanmaya başlayacaklar.