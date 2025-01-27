Dil modeliyle birkaç gündür adından söz ettiren DeepSeek'ten yeni görsel oluşturmaya dayalı yeni yapay zekâ modeli geldi.

Son günlerin en popüler yapay zekâ aracı DeepSeek, OpenAI'ın DALL-E 3'ünden daha iyi sonuçlar verdiğini iddia ettiği yeni yapay zekâ görsel oluşturma modeli olan Janus Pro’yu tanıttı.

Janus Pro ailesi içerisinde yer alan birçok yeni görsel oluşturma modelleri yapay zekâ geliştirme platformu Hugging Face üzerinden indirilebilir durumda. Modeller 1 milyar ile 7 milyar arasında değişen parametre boyutlarına sahip. Bu parametreler, modellerin analiz ve üretim kapasitesini artırıyor.

DeepSeek'in görsel oluşturma modeli Janus Pro kullanıma sunuldu

MIT lisansı altında kullanıma sunulan Janus Pro, ticari kısıtlama olmaksızın özgürce kullanılabiliyor. Model, DeepSeek’in "yeni bir otoregresif çerçeve" olarak tanımladığı yapısıyla hem görsel analizi yapabiliyor hem de yeni görseller oluşturabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre Janus Pro’nun en büyük modeli olan Janus Pro 7B, GenEval ve DPG-Bench adlı yapay zekâ değerlendirme testlerinde DALL-E 3’ün yanı sıra PixArt-alpha, Emu3-Gen ve Stability AI’ın Stable Diffusion XL gibi modellerini de geride bıraktı.

Son günlerde giderek popülerleşen ve dev teknoloji şirketlerinin hisselerinin çakılmasına yol açan Çin merkezli DeepSeek, aynı başarıyı görsel oluşturma tarafında da göstermiş gibi görünüyor.