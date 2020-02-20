Geleceğe Dönüş'ün Efsane Otomobili Yeniden Tasarlanacak

Geleceğe Dönüş film serisinin zaman yolculuğu yapan otomobili DeLorean DMC-12, günümüze gelmeye hazırlanıyor. DeLorean, efsanevi otomobili yenilenen bir tasarımla yeniden üretmeyi planladığını doğruladı.

Artık nostaljinin sıklıkla günümüze uyarlandığı bir çağda yaşıyoruz. Geleceğe Dönüş serisinde Marty McFly ve Doktor Emmett Brown'ın zaman yolculuğu yaptığı efsanevi otomobil DeLorean DMC-12, geri dönmeye hazırlanıyor. Otomobil üreticisi DeLorean, efsane aracı yeniden tasarlayarak üretmeyi planladığını açıkladı.

Aracın geçtiğimiz yıllarda orijinal tasarımıyla geri dönmesi planlanıyordu ancak proje, yasal düzenlemelerdeki değişikliklere takıldı. 2015 yılında çıkarılan Düşük Hacimli Motorlu Taşıt Üreticileri Yasası, üreticilerin 25 yaşından büyük araçlarının yeni modellerinden sadece 325 adet üretmelerine izin veriyor. Ayrıca, araçların üretildikleri model yılında geçerli olan Temiz Hava Yasası standartlarını karşılaması gerekiyor.

DeLorean'ın Başkanı James Espey, şirketin yasal kısıtlamalar nedeniyle DMC-12'nin modern çağa ayak uyduracak yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Nostaljik otomobilin tasarımı orijinaline benzeyen modern çizgilerle güncellenecek. Üretiminde orijinal parçaların yanı sıra yeni parçalar da kullanılacak.

Tüm bunların yanı sıra yeni DeLorean'ın 350 beygir gücüne sahip olacağı bildiriliyor. Film serisinde kullanılan efsane otomobil, 130 beygir gücüne sahipti. Ayrıca yeni DeLorean, hidrolik direksiyon, ABS, hız sabitleyici, navigasyon, ısınabilir ve soğutulabilir koltuklar ve Bluetooth gibi özelliklere de sahip olacak. James Espey, yasalarla olan sorunun henüz sona ermediğini, aracın üretimine önümüzdeki bir yıl içerisinde başlanmayacağını açıkladı.